Persona 5 - The Royal: JRPG offiziell für die PS4 angekündigt

PS4

Schon Dezember vergangenen Jahres gab der japanische Publisher Atlus bekannt, dass das hauseigene Atlus Persona Team ein neues JRPG unter dem Arbeitstitel Persona 5 R entwickelt. Nun hat das Unternehmen zum Wochenende hin den Titel auch offiziell angekündigt. Das neue Rollenspiel wird demnach Persona 5 - The Royal heißen und wie bereits im Vorfeld bestätigt, für die PS4 erscheinen. Mit den Details hält sich Atlus allerdings weiterhin zurück und hat nur einen weiteren Teaser zum Spiel präsentiert, der allerdings keine Spielszenen oder Infos enthält.

In dem 30 Sekunden kurzen Clip hört ihr eine männliche Stimme fragen: „Was denkst du über die Phantomdiebe?“, worauf eine unbekannte weibliche Stimme antwortet: „Ich denke, Menschen zu helfen, ist eine wunderbare Sache, aber wenn ihr mich fragt, ich mag sie nicht. Ich glaube nicht, dass die Methoden der Phantomdiebe die Welt verbessern oder jemandem helfen werden. Letzten Endes habe ich das Gefühl, dass man es nur selbst tun kann.“ Weitere Details zum Spiel wollen die Entwickler erst in einigen Wochen, am 24. April 2019, verraten.