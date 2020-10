Sekiro: Game-of-the-Year-Update erscheint am 28. Oktober

PC XOne PS4

Im März 2019 veröffentlichte das japanische Studio From Software einen Titel, der die Qualitäten vorangegangener Titel wie Dark Souls (Remastered-Version im Test, Note: 8.5) und Bloodborne (im Test, Note: 9.0) nehmen und in ein neues, Action-reicheres Gewand verpacken sollte. Sekiro - Shadows Die Twice (im Test, Note: 8.5) führte ein gänzlich neues Kampfsystem ein, das auf schnelle Reflexe und das Meistern der Parade setzte. Diese Neuausrichtung ist From Software so gut gelungen, dass Sekiro bei den Game Awards 2019 den Titel als Game of the Year mit nach Hause nehmen konnte.

Wie sich das für ein anständiges Spiel des Jahres gehört, wird das Shinobi-Abenteuer nun in einer Game-of-the-Year-Edition neu veröffentlicht. Die Entscheidung der Neuveröffentlichung mutet im Anbetracht dessen, dass es für Sekiro bisher keinerlei DLCs gibt, allerdings etwas seltsam an. Dafür entschädigt From Software durch beigelegte Goodies wie ein Guide Book mit diversen Taktiken und Informationen, sowie einen schicken Papp-Schuber. Erhältlich sein wird die GOTY-Fassung laut aktuellem Stand aber ohnehin bloß in Japan.

Das zugehörige Update hingegen wird auch in westlichen Gefilden erscheinen. Genauer gesagt könnt ihr den Patch ab dem 28. Oktober herunterladen und in den Genuss der Zusatzinhalte kommen. Mit den zwei Zusatzmodi Reflection of Strength und Gauntlet of Strength habt ihr die Chance, bereits besiegte Bosse und Elite-Gegner noch einmal anzugehen, wahlweise sogar mehrere hintereinander in einer Art Boss-Rush-Modus. Außerdem erlaubt euch das Update, Phantome aufzuzeichnen und für andere Spieler hochzuladen, um ihnen Tipps und Hinweise zu liefern. Diese Aufnahmen dürfen maximal 30 Sekunden lang sein und können mit einer Nachricht versehen werden. Neben den zwei großen Features bietet das GOTY-Update außerdem drei neue Outfits, die ihr durch bestimmte Ingame-Aktionen freischaltet.