Pillow Castle Unannounced Title: "Forced Perspective"-Knobelspiel bald auf Steam

PC

Seit mehr als fünf Jahren arbeitet das Indiestudio Pillow Castle Games an ihrem ersten, noch namenlosen First-Person-Knobelspiel. Soweit, so gewöhnlich, doch der Titel verspricht einen ganz besonderen Dreh. Kernelement des Spiels ist die sogenannte "Erzwungene Perspektive" oder auch "Forced Perspective". Das Prinzip dahinter: Je nachdem, aus welchem Blickwinkel ihr auf ein Objekt in der Spielwelt schaut, ändert sich dessen Größe. Daraus ergeben sich teils ungewöhnliche Möglichkeiten, um Hindernisse zu überwinden.

Wann genau das Spiel erscheinen soll, ist allerdings noch immer unbekannt. Doch die Chancen stehen gut, dass der Titel in näherer Zukunft veröffentlicht wird. Unter dem Namen Pillow Castle Unannounced Title haben die Entwickler jetzt eine eigene Produktseite auf Steam, die einen baldigen Release in Aussicht stellt. Mehr über das Projekt, das zuvor unter dem Arbeitstitel Museum of Simulation Technology entwickelt wurde, erfahrt ihr in unserer News von der GDC 2014 und der ersten Vorstellung Anfang 2014. Das nachfolgende Video zeigt euch eine frühe Tech-Demo des Spiels.