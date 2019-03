Borderlands 3 offiziell angekündigt // Borderlands GOTY für PS4 und Xbox One

PC XOne PS4

Gearbox Software hat nun nach zahlreichen Teasern im Rahmen der PAX East Borderlands 3 offiziell angekündigt. Weitere Details sollen am 3. April folgen, den Trailer gibt es unten. Außerdem wird Teil 1 als Borderlands GOTY (inklusive aller vier Erweiterungen und 4-Spieler-Splitscreen-Koopmodus) mit 4K- sowie HDR-Support auch für PS4 und Xbox One am 3. April erscheinen (PC-Spieler bekommen ein kostenloses Update).

Die Borderlands - The Handsome Collection bekommt am gleichen Tag ein kostenloses UHD-Texture-Update. Es verbessert die Optik von Borderlands: The Handsome Collection samt der zugehörigen DLCs für Konsolen und bietet ein visuelles Upgrade für Borderlands 2 und Borderlands - The Pre-Sequel samt der DLCs auf PC. Die besten Details gibt es laut Gearbox mit 4K-Auflösung.

Alle DLC-Inhalte für Borderlands 2 werden überdies kostenlos in Borderlands 2 VR für PlayStation VR verfügbar sein, und zwar irgendwann in diesem Sommer.