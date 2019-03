Nintendo: Zwei neue Switch-Modelle angeblich noch dieses Jahr

Switch

Schon im Oktober letzten Jahres berichtete das Wall Street Journal, dass Nintendo 2019 ein neues Modell der Switch auf den Markt bringen will. Wie das US-Wirtschaftsblatt nun unter Berufung auf mehrere, dem japanischen Hersteller nahestehende Quellen verkündete, sollen dieses Jahr sogar zwei verschiedene neue Modelle der Hybridkonsole veröffentlicht werden.

So soll die erste Konsole sich in erster Linie an die Hardcorespieler richten und mit erweiterten Features aufwarten. Die Leistung des Systems soll laut dem Bericht allerdings nicht mit der Xbox One X oder der PS4 Pro vergleichbar sein. Die zweite Konsole soll derweil eine günstigere Option für die Gelegenheitsspieler darstellen und als eine Art Nachfolger des Nintendo 3DS fungieren. Die Insider, mit denen die Redaktion des Wall Street Journals sprach, berichten, dass die beiden Konsolen sich von der Original-Switch unterscheiden und die Spieler überraschen werden.

Beide Geräte sollen auf der diesjährigen E3 in San Francisco vorgestellt werden und noch in diesem Jahr in den Händlerregalen landen. Nintendo selbst hat sich dazu noch nicht geäußert.