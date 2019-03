No Man’s Sky Beyond: Komplettes Spiel zukünftig in VR spielbar // Trailer

PC PS4

Erst kürzlich kündigte der Entwickler Hello Games ein weiteres, umfangreiches Update zum Weltraumspiel No Man's Sky an, das den Namen "Beyond" tragen wird. Das Update soll in diesem Sommer erscheinen und unter anderem einen komplett überarbeiteten Online-Mehrspieler-Modus umfassen.

Doch damit nicht genug: Hello Games gab in einer aktuellen Mitteilung bekannt, dass No Man’s Sky mit Beyond zudem Virtual-Reality-Support erhalten wird. Bestätigt wurde diese Unterstützung bislang für PlayStation-VR sowie Steam-VR. Außerdem weisen die Entwickler darauf hin, dass das komplette Spiel und nicht nur einzelne Missionen, wie zum Beispiel bei Ace Combat 7 - Skies Unknown (im Test+ mit Wertung 8.5), in VR spielbar sein wird. Hello Games äußert sich zum kommenden Feature wie folgt:

Das Team hat wirklich hart daran gearbeitet, um [das Spiel] zu einem echten Virtual-Reality-Erlebnis und nicht etwa einer Portierung zu machen. No Man’s Sky in der virtuellen Realität ist kein separater Modus. Alles, was in Next und kommenden Updates möglich ist, ist in VR bereit und wartet darauf.

Ein konkreter Release-Termin für das Beyond-Update ist bislang nicht bekanntgegeben worden.