Der Arcade-Check stellt jeweils ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Mein ahnungsloses Jugend-Ich bestätigte in grauer Vorzeit dem stirnrunzelnden PC-Verkäufer vehement, dass ich selbstverständlich über einen dieser modernen AGP-Steckplätze verfüge. Wozu sollte ich sonst ein kleines Vermögen in den Vobis-Markt schleppen. Das Wunderwerk der Technik hieß 3dfx Voodoo 3 3000 und kam mit dem schickenim Bundle daher. Daheim landete ich maßlos enttäuscht auf dem PCI-Boden der Tatsachen und sollte bis heute nicht in den Genuss der 3D-Ballerei kommen. Die Veröffentlichung von, dem Nachfolger im Geiste zur-Reihe, sollte mich nun entschädigen. Ob der Titel dem Blick (fast) ohne Nostalgie-Brille standhalten kann, erfahrt ihr im heutigen Arcade-Check zur kürzlich erschienenen Xbox-One-Fassung.Pseudo-futuristische Techno-Mucke, bunt funkelnde Plasmageschosse und Raketen, grob-texturierte Level im Industrial-Look sowie eine strikte Abkehr von den Gesetzen der Physik – Overload mutet vom Start weg wie eine HD-konservierte Reise in die 90er Jahre, das goldene Zeitalter der Arena-Shooter, an. Den Finger stets am Abzug, bemannt ihr einen kleinen, wendigen Raumgleiter und hastet durch die engen Korridore und Hallen düsterer Raumstationen. Am Ende des Tages sprengt ihr die stählernen Särge im All und zerlegt alles und jeden, der euch davon abhalten will, ebenfalls in seine Einzelteile. Die unterkühlte KI-Dame Mara ist dabei stets bemüht, der Krawall-Orgie einen unnötigen narrativen Anstrich zu verleihen. Wir haben ihr leidlich spannendes Geplapper konsequent ignoriert.Fliegen, schießen, fliehen – auf dem Papier klingt Overload wie eine antiquierte Schießbude, aber auf den zweiten Blick wird ein längst in Vergessenheit geratenes Genre zelebriert. In Perfektion. Die sogenannten 6DoF-Shooter ("Six Degrees of Freedom") gewähren dem Spieler die freie Bewegung im dreidimensionalen Raum, die namensgebenden sechs Freiheitsgrade. Losgelöst von Trägheit und Schwerkraft lenkt ihr euren Gleiter ebenso rasant wie präzise. Auf der Jagd nach Power-Ups, Schlüsselkarten und Erfahrungspunkten umtänzelt ihr gegnerische Drohnen, gleitet schnell in Deckung und lasst Raketensalven ins Leere sausen. Wie ein Hai müsst ihr stets in Bewegung bleiben, aber in der Bewegung liegt eben auch der Spielspaß begründet.Die beste Spielmechanik nützt reichlich wenig, wenn ihr keine Bühne zur Entfaltung geboten wird. Mit dem tollen Level-Design haben die Entwickler in Overload jedoch ganze Arbeit geleistet. Zugegeben, die optische Bandbreite im Spektrum von der dunklen Höhle bis zum dunklen Lüftungsschacht fällt recht spartanisch aus, aber die Grundrisse der Stationen sind eine Herausforderung an euer dreidimensionales Vorstellungsvermögen. Schleusen und Abzweigungen sind häufig so positioniert, dass ihr diese in der an sich zweidimensionalen Cockpit-Perspektive kaum wahrnehmen könnt. Etwa wenn am Ende eines unscheinbaren, schmal zulaufenden Ganges noch eine Abbiegung im 90-Grad-Winkel versteckt ist.Statt der gewohnten, weitgehend horizontalen Ebenen, die ab und an durch einen vertikalen Korridor verbunden sind, erwarten euch echte dreidimensionale Gebilde. Enge Schächte führen in große Hallen. Wo eben noch die Decke war, ist auf einmal “links”. Ständig kippt die Perspektive und mit ihr eure an die Realität gewöhnte Erwartungshaltung. Das Versteckspiel in 3D nutzen die Entwickler nicht nur für clevere beziehungsweise böswillige Positionierung der Feinde. Auch zahlreiche Geheimgänge samt Boni und Erfahrungspunkten wollen entdeckt werden. Zwischen den 15 Levels der Einzelspielerkampagne könnt ihr euren Hobel dann punktuell verbessern und etwa eine stärkere Panzerung einbauen, die Schubkraft des Antriebs steigern oder die Bewaffnung aufpeppen.Schon ein Blick in das als Liebesbeweis getarnte Optionsmenü zeigt die Hingabe der Entwickler hinter Overload. Angefangen beim HUD über die Tastenbelegung bis hin zum Beschleunigungsverhalten der Sticks lässt sich wirklich jede Stellschraube eures Raumgleiters an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Kein Wunder, stecken hinter dem Studio Revival Productions doch die Ur-Väter der Descent-Serie. Und an deren Fans richtet sich der 6Dof-Shooter in erster Linie.Die pfeilschnelle Hatz durch die labyrinthartig aufgebauten Levels bietet ein fantastisches Spielgefühl, das man jedoch mögen muss. Die auf HD-Niveau polierte Retro-Grafik ist wie der Rest des Spiels vom alten Schlag, das abseits der platformmübergreifenden Mehrspielergefechte kaum Abwechslung bietet. Overload besticht in seiner Nische, verlässt diese aber nicht um einen Millimeter. Zyniker würden von Descent HD sprechen. Aber es gibt Schlimmeres.