Wochenend-Lesetipps KW 13/2019: Jörg Langers Debüt und zu wenig Zeit

Am 1. April jährt sich Jörg Langers Spielejournalismus-Premiere zum 25. Mal. Welcher sein allererster Test war und was er zum Thema Retro zu sagen hat, könnt ihr im Fundstück-Interview nachlesen. Und wenn ihr ebenfalls ein gesetztes Alter erreicht habt und moderne Spiele mehr Zeit rauben als ihr habt, wird euch Herr Beutel aus der Seele sprechen. Obendrauf gibt es FIFA-Wutausbrüche, die Definition von Videospielen und eine Real-Life-Portal-Gun.

Der alte Mann und das Meer an Spielen

pressakey.com am 18.3.2019, von Herr Beutel

Der Autor dieser Kolumne gesteht: Er ist alt. Generation C64. Und er hat ein Problem, das viele Spieler ebenfalls kennen, die sich morgens ihre Fältchen mit eiskaltem Wasser aus dem Gesicht zu waschen versuchen: „Viele Spiele im vergangenen Jahr waren vor allem eines: Open-World. Das heißt, dass sie immens umfangreich sind, viele Inhalte zu bieten haben und tage-, wochen- und auch monatelang fesseln können. [...] Während also viele Spieler den Eskapismus in unendlichen Weiten stillen, wusste ich nicht, wie ich meine spärliche Zeit investieren sollte.“ Doch der Mann mittleren Alters hat eine Lösung für dieses Luxusproblem gefunden...

Emotionen beim Zocken: Darum rasten so viele Gamer wegen FIFA aus

spiegel.de am 27.3.2019, von Markus Böhm und Danial Montazeri

Spiegel Online zitiert aus dem Buch „Fußballgames. 100 Seiten“ und dort heißt es zu zerdepperten Ikea-Tischen und gegen die Wand geschmissenen Controllern aus FIFA-Frust: „Wie schlimm sich das Verlieren anfühlt, hängt vom eigenen Selbstverständnis ab und davon, wie viel Bedeutung man dem guten Abschneiden in einem bestimmten Spiel zumisst.“ Ein Rat an alle Fifa-Wüter, die sich durch Erfolge Bestätigung erhoffen: EAs Fifa ist dafür nicht unbedingt das beste Spiel.

Der langsame Abschied vom 60-Euro-Spiel

gameswirtschaft.de am 29.3.2019, von Petra Fröhlich

Die neuesten Umsatzzahlen der Spielebranche verraten, dass der Umsatz mit Vollpreis-Spielen weiter rückläufig ist. „Analog zum Film, zum TV, zur Musik sinkt die Bereitschaft, Spiele zum Festpreis zu kaufen. Stattdessen ist die 9,99-Euro-Pauschale auch im Games-Bereich auf dem Vormarsch – und die für Herbst angekündigte Mobilegames-Flatrate Apple Arcade ist hier nur ein weiteres Indiz.“ Petra Fröhlich sieht das Episodenformat auf dem Vormarsch und dennoch eine ermutigende Zukunft für Spieler und Entwickler.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Was sind Computerspiele eigentlich?“

gamersglobal.de am 5.4.2015, von Unregistrierbar

„Spiele sind keine eigenständige Kunstform, und das müssen sie auch nicht. Sie mögen (bisweilen) Elemente von Kunst haben, aber auch ohne großartige künstlerische Darstellung in Bild und/oder Ton reicht ihr Wesen, ihre Essenz aus, Menschen zum Denken und Handeln anzuregen. Computerspiele sind Kulturprodukte.“ GG-User Unregistrierbar versuchte sich bereits 2015 an einem Thema, das heute noch von mal mehr, öfter aber mal weniger begabten Experten diskutiert wird. Die Ansicht, „Computerspiele sind für jeden das, was er darin zu erkennen meint“, reicht ihm dabei nicht.

Fundstück der Woche: Interview mit Jörg Langer auf kultboy.com

kultboy.com am 15.10.2013

25 Jahre Spielejournalismus mit Jörg Langer. Auf der Retrogaming-Seite kultboy.com warf der damals 41jährige bereits 2013 einen Blick zurück auf die Anfänge: „Frage: Über welches Spiel hast du deinen ersten Test geschrieben? Langer: Ich glaube Hexx, ein 3D-Rollenspiel. Aber viel wichtiger war ein anderer: Ich durfte gleich in meiner ersten PC Player Ultima 8 - Pagan (Ultima ist eine meiner absoluten Lieblingsserien) testen und damit die Titelstory schreiben.“ Dutzende Fragen und Antworten über Lieblingsspiele, Retro-Fans und Retro-Zeitschriften.

Um das "Ich glaube..." sechs Jahre später zu präzisieren: Der tatsächlich erste Test von Jörg war ein Viertelspalten-Bericht zu Empire Deluxe im PC-Player-Sonderheft CD Player (Ausgabe 2), danach kam dann das erwähnte Hexx für die reguläre PC Player.

