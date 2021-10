Soulsbornekiro: „No Hit Run“-Projekt nach über zweieinhalb Jahren gemeistert

PC XOne PS4

Schon einmal berichteten wir über den Streamer The Happy Hob: Im März 2019 vollbrachte dieser das für „normale“ Spieler vermutlich kaum zu erreichende Kunststück, die Titel Bloodborne, Dark Souls 2, Dark Souls, Demon's Souls und Dark Souls 3 nacheinander durchzuspielen, ohne auch nur einen einzigen Treffer von den Gegnern zu kassieren. Trat dieser Fall doch ein, musste das Projekt den eigenen Regeln nach komplett von vorn begonnen werden.

Vor wenigen Tagen konnte der Spieler seinen sogenannten „God Run 2“ beenden – etwa zwei Jahre und sieben Monate nach dem Start des Vorhabens im März 2020. Das (nicht überraschende) Ziel war auch dieses Mal, in keinem der Spiele getroffen zu werden, da der aktuelle Durchgang sonst gescheitert und ein Neustart erforderlich gewesen wäre.

Neben den Titeln der Dark-Souls-Trilogie, Demon's Souls sowie Bloodborne nahm The Happy Hob mit Sekiro - Shadows Die Twice ein weiteres Spiel in die Herausforderung auf, das alles andere als leicht beziehungsweise ohne Treffer zu absolvieren ist: Nicht nur sind die Widersacher „gewohnt knüppelhart“, zudem verfügt das Kampfsystem in Sekiro über „eine höhere Geschwindigkeit und einen stärkeren Fokus auf gut getimte Reaktionen“ – siehe auch unseren Test.

Als letzter Gegner des „Soulsbornekiro“-Runs trat der Spieler dem Boss Nashandra aus Dark Souls 2 entgegen. Das eingebettete Video zeigt sowohl den erfolgreichen Kampf – man stelle sich ausgerechnet hier einen Fehler vor ... – als auch die große Freude und die gewaltige Erleichterung, die sich nach fast drei Jahren etwa ab 5:53 Minute Bahn bricht.

Als nächstes Spiel wird sich The Happy Hob den kommenden FromSoftware-Titel Elden Ring vornehmen, dessen Veröffentlichung für den Februar 2022 geplant ist. Nicht unpassend dazu schreibt ein YouTube-User in den Kommentaren, dass „[der Spieler] der finale Boss in Elden Ring sein sollte“.