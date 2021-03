eShop Selection Folge 19

Teaser In der heutigen Ausgabe der Nintendo eShop Games Selection rücken wir gleichermaßen Story und Rätsel in den Fokus. Wir haben vier Story-Adventures für euch herausgepickt und stellen sie vor.

Was ist noch besser, als eine spannende Story zu erleben? Na wenn sie mit ein paar Rätseln garniert wurde, um euch auch etwas Spiel um die Geschichte herum zu bieten. Daher haben wir uns für diese Folge der Nintendo eShop Games Selection vier Story-Adventures rausgesucht, die eure grauen Zellen fordern und emotionalen Hirnregionen kitzeln.Es verschlägt uns in dieser Ausgabe in die sagenumwobene nordische Mythologie und wir müssen unsere Glut und die anderer wieder entfachen. Nachdem wir das Geheimnis einer Insel unter der Zuhilfename von Radios aufgedeckt haben müssen, wird es dringend nötig, dass wir unsere Träume genauer untersuchen und auch therapieren lassen.Dieses Mal stellen wir euch folgende Titel vor:Das Kleingedruckte: Bei dem Video handelt es sich um eine Auftragsarbeit für Nintendo, die auch die Spiele ausgewählt hat; die aufgenommenen Spielszenen und Moderationstexte stammen von uns. Das nächste Video folgt in einigen Wochen.Viel Spaß beim Anschauen!