eShop Selection 39

Teaser Diese Ausgabe der Nintendo eShop Games Selection dreht sich um Titel, die Genre-Grenzen sprengen – prügelt in Adventures, baut ein kultiges Dorf in einem Roguelite und gruselt euch beim Fischen.

Es ist wieder Zeit für die Nintendo eShop Games Selection mit neuen spannenden Spielen für Nintendo Switch. Diesmal heißt es: Mischen possible. Die drei Titel, die Jörg und Hagen euch vorstellen, machen es sich nicht zu sehr in einem Genre gemütlich. So verbirgt sich in einer entspannten Angel-Simulation auf ein Grusel-Adventure über Schrecken aus der Tiefe. Wenn ein Krokodil-Detektiv nur mit Hirnschmalz nicht weiterkommt, packt er auch das Muskelschmalz aus. Nicht zuletzt ist da ein Roguelite, das auf den ersten Blick knuffig aussieht, auch ist es nicht nur ein Aufbau-Spiel, ihr baut darin einen Kult auf – so treffen auch unheilige Rituale inklusive Opferungen auf kruden Humor in Bezug auf die tierischen Dorfbewohner.Das sind die heutigen Spiele:Das Kleingedruckte: Bei dem Video handelt es sich um eine Auftragsarbeit für die Firma Nintendo, die auch die Spiele ausgewählt hat; die aufgenommenen Spielszenen und Moderationstexte stammen von uns. Das nächste Video folgt in einigen Wochen.