eShop Selection 31

Teaser Kartenspiel-Elemente erfreuen sich in Spielen großer Beliebtheit. Diese Folge beweist dabei, wie unterschiedlich diese in Spiele eingeflochten werden können.

Das Konzept, Games mit Spielkarten zu mischen, bietet viel mehr Möglichkeiten, als nur digitale Sammelkartenspiele. Von Roguelites bis Dungeoncrawler, selbst Shooter werden heutzutage mit Deckbuildung und anderen Karten-Elementen angereichert.In dieser Folge der eShop Selection zeigen wir euch einige feine Spiele, in denen es gilt, eure Karten geschickt auszuspielen. Wir führen in der Steamworld eine RPG-Party zum Sieg, werfen auch noch Brettspiel-Elemente in den Mix und haben zum Abschluss ein besonders ungewöhnliches Ass im Ärmel.Die heutigen Spiele:Das Kleingedruckte: Bei dem Video handelt es sich um eine Auftragsarbeit für Nintendo, die auch die Spiele ausgewählt hat; die aufgenommenen Spielszenen und Moderationstexte stammen von uns. Das nächste Video folgt in einigen Wochen.Viel Spaß beim Anschauen!