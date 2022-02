eShop Selection Folge 27

Teaser In dieser Ausgabe der Nintendo eShop Selection ist Retro-Trumpf. Es gibt die Fortsetzung eines Klassikers und Titel mit nostalgiefördernder Grafik.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ist wieder Zeit für die Nintendo eShop Game Selection. Wieder einmal werfen Dennis und Hagen Schlaglichter auf Highlights aus dem Katalog des digitalen Shops für Nintendo Switch.Diesmal geht es um drei neue Spiele, die Retro-Herzen höher schlagen lassen. Den Anfang macht die Fortsetzung eines Arcade-Klassikers im schicken Comic-Look, gefolgt von einem Metroidvania, bei dem nicht nur die Pixelgrafik verzaubert und last but not least steht ein Spin-off zuauf dem Programm, das eine ungewöhnliche Puzzle-Mechanik mit der 8-Bit-Optik und der Chiptune-Musik des Indie-Hits kombiniert.Die Spiele dieser Folge:Das Kleingedruckte: Bei dem Video handelt es sich um eine Auftragsarbeit für Nintendo, die auch die Spiele ausgewählt hat; die aufgenommenen Spielszenen und Moderationstexte stammen von uns. Das nächste Video folgt in einigen Wochen.Viel Spaß beim Anschauen!