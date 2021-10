eShop Selection Folge 24

Teaser Es gibt so einige Spieleschmieden in Deutschland. Damit ihr eure Nintendo Switch mit einheimischen Spielen füttern könnt, haben wir vier aktuelle Titel aus der Heimat zusammengestellt.

Der Games-Standort Deutschland hat nicht immer den besten Ruf, auch wenn es kontinuierlich durch Fördergelder und größer werdende Studios bergauf geht. Doch bei all den Blockbustern aus Übersee vergisst man gerne mal, sich im eigenen Games-Vorgarten umzuschauen und die heimischen Gewächse zu genießen.Damit euch das nicht passiert haben wir in dieser Folge der Nintendo eShop Games Selection einmal mehr vier Spiele aus Deutschland für euch zusammengestellt. Die sind allesamt aktueller Natur und genretechnisch bunt gemischt. Wenn ihr eine untergegangene Welt in einem entspannten Adventure untersuchen wollt werdet ihr hier ebenso fündig wie wenn euch der Sinn nach ungewöhnlichem Städtebau steht. Oder soll es doch ein flottes Pixel-Abenteuer werden?Die Spiele dieser Folge:Das Kleingedruckte: Bei dem Video handelt es sich um eine Auftragsarbeit für Nintendo, die auch die Spiele ausgewählt hat; die aufgenommenen Spielszenen und Moderationstexte stammen von uns. Das nächste Video folgt in einigen Wochen.Viel Spaß beim Anschauen!