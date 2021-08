eShop Selection Folge 23

Teaser So ein virtueller Urlaub hat auch seine Reize. Allein schon, weil man fernab jeglicher Pauschalreisen und Tourismusfallen agieren kann. Heute stellen wir euch drei lohnende Ausflugsziele vor.

Alba - A Wildlife Adventure

Abzû

Journey to the Savage Planet

Urlaub ist schon eine schöne Sache. Einfach mal raus kommen aus dem Alltagstrott, etwas anderes sehen, neue Leute kennenlernen und entspannt die Seele baumeln lassen. Doch nicht jeder mag wirklich in die weite Ferne fliegen. Entweder ist es eine starke Abneigung gegen Pauschalreisen, man ist kein Fan von ausgedehnten Flugreisen oder es gilt die ebenso simple wie einleuchtende Prämisse "Daheim ist's immer noch am schönsten".Daher haben wir uns heute etwas ganz Besonderes für euch einfallen lassen. In dieser Ausgabe der Nintendo eShop Games Selection stellen wir euch drei Spiele vor, die euch in den Urlaub schicken – ganz ohne Sonnenbrandgefahr und fern jeglicher Pauschalreise entführen wir euch in fremde, verzaubernde Welten.Die Spiele dieser Folge:Das Kleingedruckte: Bei dem Video handelt es sich um eine Auftragsarbeit für Nintendo, die auch die Spiele ausgewählt hat; die aufgenommenen Spielszenen und Moderationstexte stammen von uns. Das nächste Video folgt in einigen Wochen.Viel Spaß beim Anschauen!