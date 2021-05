eShop Selection Folge 20

Teaser Ihr seid den alltäglichen Stress leid und wollt mal so richtig ausspannen? Dann haben wir heute das Richtige für euch: Vier Switch-Spiele, die euch die Hektik einfach mal vergessen lassen.

Die heutige Zeit kann schnelllebig, stressig und anstrengend sein. Das kann einen schon mal in den Wahnsinn treiben und wenn ihr Gefahr lauft, durchzudrehen, haben wir in dieser Folge der Nintendo eShop Games Selection die richtige Medizin für euch: Vier Spiele, die euer Leben garantiert entschleunigen. Jedes ist auf seine ganz eigene Art ein meditativer Ausflug.So haben wir die Großstadt hinter uns gelassen, um uns um die alte Farm unseres Großvaters zu kümmern. Frische Landluft und keine Arbeitgeber im Nacken – was kann es Schöneres geben? Außerdem haben wir uns als Pfadfinder auf eine Insel begeben, in der wir ungewohnten Auftragstellern helfen. Das ist euch immer noch zu viel Verantwortung? Dann begebt euch doch auf eine Schiffsfahrt und helft diversen Seelen.Die Spiele dieser Folge:Das Kleingedruckte: Bei dem Video handelt es sich um eine Auftragsarbeit für Nintendo, die auch die Spiele ausgewählt hat; die aufgenommenen Spielszenen und Moderationstexte stammen von uns. Das nächste Video folgt in einigen Wochen.Viel Spaß beim Anschauen!