eShop Selection 36

Teaser In dieser Ausgabe bieten wir euch Empfehlungen, mit denen ihr eine verspielte Zeit gemeinsam mit Freunden und Familie verbringen könnt.

Während der Festtage und in der Zeit um den Jahreswechsel herum sieht so mancher die Familie oder gute Freunde wieder. Passend dazu steht in dieser Ausgabe der Nintendo eShop Games Selection das Thema Koop im Fokus. Jörg, Ramona und Hagen haben sich in verschiedenen Konstellationen zusammengefunden, um Umzugshelfer zu spielen, eine florierende Waldstadt aufzubauen und sich als Schiffs-Crew in Roguelite-Gewässer zu wagen und vermitteln den Spaß am gemeinsamen Spiel dieser Titel.Das sind die Titel der heutigen Spiele:Das Kleingedruckte: Bei dem Video handelt es sich um eine Auftragsarbeit für die Firma Nintendo, die auch die Spiele ausgewählt hat; die aufgenommenen Spielszenen und Moderationstexte stammen von uns. Das nächste Video folgt in einigen Wochen.