eShop Selection 35

Teaser Wir stellen Spiele zum Versinken vor: Preisträchtiges Puzzeln aus Deutschland, eine Lebenssimulation voller Hexerei, überraschend entspannende Umzüge und ein gehaltvolles Taktik-RPG.

Gewiss schätzt es nicht nur der Autor dieser Zeilen, es sich auf dem Sofa unter einer warmen Decke bequem zu machen. Noch schöner wird es, sich etwas mit in die lauschige Kuschelzone zu nehmen und sich ganz darin zu vertiefen. Das ist auch einer der Vorteile der Nintendo Switch: Statt auf den weiter entfernten Fernseher zu blicken, kann man die Switch mit aufs Sofa nehmen und noch leichter versinken.Bleibt nur noch die Frage: In welches Spiel könnte man nun schön hineinfallen? Die neue Folge der eShop-Selection bietet da vier passende Kandidaten, die auf je eigene Weise zum Eintauchen einladen: Darf es idyllisches Puzzeln sein, dass zugleich durch Highscores antreibt? Oder eine Lebens-Simulation mit einer guten Portion Magie und einer stark ausgeprägten Story? Ebenso bietet der Nintendo eShop meditative Umzugsarbeit für Ordnungsliebhaber und wer sich gerne in eine Herausforderung verbeißt, der wird weder von den Gefechten, noch von der vielschichtigen Story des abschließenden Spiels so schnell loskommen.Und nun ohne weitere Vorrede die Titel der heutigen Spiele:Das Kleingedruckte: Bei dem Video handelt es sich um eine Auftragsarbeit für die Firma Nintendo, die auch die Spiele ausgewählt hat; die aufgenommenen Spielszenen und Moderationstexte stammen von uns. Das nächste Video folgt in einigen Wochen.Viel Spaß beim Anschauen!