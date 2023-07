eShop Selection 40

Teaser Diese Ausgabe zielt mit direkter, unkomplizierter Action und einen Hauch Retro-Nostalgie auf neue Highscores ab.

Für die neueste Folge der Nintendo eShop Games Selection geht es ab in die Arcade-Halle. Das ist zum einen bildlich gesprochen, so gibt es die Fortsetzung einer Shoot-em-up-Legende der ganz klassischen Art mit einigen modernen Einflüssen und eine Hommage an die Prügel-Abenteuer der Ninja Turtles mit Retro-Pixel-Optik und reichlich Pizza – und natürlich jeder Menge vom guten alten Beat-em-up-Spaß. Bei letzten Titel geht es aber wortwörtlich in die Arcade-Halle. Gut, am Anfang ist es noch ein Waschsalon, aber das werdet ihr ändern!Die heutigen Spiele:Das Kleingedruckte: Bei dem Video handelt es sich um eine Auftragsarbeit für die Firma Nintendo, die auch die Spiele ausgewählt hat; die aufgenommenen Spielszenen und Moderationstexte stammen von uns. Das nächste Video folgt in einigen Wochen.Viel Spaß beim Anschauen!