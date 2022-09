eShop Selection 33

Teaser In dieser Episode stehen drei interessante Indie-Titel aus dem eShop im Fokus, deren Entwicklung von Einzelkämpfern gestemmt wurde.

Spiele zu erschaffen, ist eine komplexe Angelegenheit. Gerade hinter großen Titeln mit viel Grafikpracht können ganze Hundertschaften stehen. Doch in dieser Folge der Nintendo eShop-Selection geht es um das Gegenteil. Wir stellen drei Titel vor, die von Solo-Entwicklern stammen und eine Menge Spaß bieten. Sei es beim Knobeln im 8-Bit-Stil mit angenehmen Schwierigkeitsgrad und feinen Aha-Momenten, beim entspannten Erkunden einer schönen Fantasiewelt oder mit einem Abenteuer nach Vorbild von(jedoch auch mit eigenen Ideen) in einer mysteriösen Paralleldimension.Die heutigen Spiele:Das Kleingedruckte: Bei dem Video handelt es sich um eine Auftragsarbeit für die Firma Nintendo, die auch die Spiele ausgewählt hat; die aufgenommenen Spielszenen und Moderationstexte stammen von uns. Das nächste Video folgt in einigen Wochen.Viel Spaß beim Anschauen!