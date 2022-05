eShop Selection 30

Teaser Viele Spiele lassen euch auf die Jagd nach armen, kleinen Kreaturen gehen. Wir stellen euch heute drei Titel vor, in denen ihr auf die eine oder andere Weise zum Bezwinger der Bestien werdet.

Wir finden ja, dass die Phrase "monstermäßig" sehr überstrapaziert ist. Also haben wir uns für die heutige Folge der Nintendo eShop Games Selection etwas ganz Besonderes überlegt: Wir stellen euch drei Spiele vor, in denen ihr auf Monsterjagd geht. Der Begriff passt also wie Faust aufs Auge!Doch weil einfach nur Spiele zu zeigen, in denen ihr Monster jagt, etwas faul wäre, haben wir uns noch etwas überlegt: Ihr werdet an exotische Orte versetzt. Solche, an die euch nur Videospiele bringen können. Die ihr aber trotzdem gerne als Postkarte hättet. Egal, ob ihr dort Snack-Tierchen fangt und verfüttert, eure eigene Truppe an Dungeon-Helfer zusammenstellt oder ein Wildhüter werdet.Die heutigen Spiele:Das Kleingedruckte: Bei dem Video handelt es sich um eine Auftragsarbeit für Nintendo, die auch die Spiele ausgewählt hat; die aufgenommenen Spielszenen und Moderationstexte stammen von uns. Das nächste Video folgt in einigen Wochen.Viel Spaß beim Anschauen!