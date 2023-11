eShop Selection 42

Teaser Während draußen der Herbstzauber wirkt, könnt ihr in diesen Highlight-Titeln aus dem Nintendo eShop ein Tor in magische Welten aufstoßen.

Der Herbst ist da und färbt mit seinem Zauber das Laub der Bäume. Die ideale Zeit für Jörg und Hagen, euch magische Spiele-Highlights aus dem Nintendo eShop zu präsentieren. Als Heiltrank-Experte kommt ihr in ein beschauliches Städtchen und kümmert euch um die Kranken der Gemeinde, für magische Prüfungen heizt ihr Monstern in Dungeons ordentlich mit Zaubern ein und als Mischung aus Ritterin und Hexe rettet ihr eure Heimat mit einer vollen Ladung an Zauber-Projektilen.Die heutigen Spiele:Das Kleingedruckte: Bei dem Video handelt es sich um eine Auftragsarbeit für die Firma Nintendo, die auch die Spiele ausgewählt hat; die aufgenommenen Spielszenen und Moderationstexte stammen von uns. Das nächste Video folgt in einigen Wochen.Viel Spaß beim Anschauen!