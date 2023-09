eShop Selection 41

Teaser Was unter der Oberfläche der Ozeane liegt, üben eine große Faszination aus. In diesen im Nintendo eShop erhältlichen Abenteuern könnt ihr selbst sehr unterschiedliche Unterwasser-Welten erkunden.

In dieser Folge der Nintendo eShop Games Selection könnt ihr in faszinierende Unterwasser-Welten eintauchen, ganz ohne euch nasse Füße zu holen. Die in dieser Episode vorgestellten Spiele-Highlights zeigen dabei, wie unterschiedlich dieses Setting und die Atmosphäre umgesetzt werden können: Als Schiffbrüchiger Raumfahrer erkundet ihr einen faszinierenden aber auch gefährlichen Wasserplaneten, als verletzlicher Taucher mit einer mysteriösen Superkraft sucht ihr euren Weg durch düster-trübe Tiefen und schließlich taucht ihr als Schatzsucher in eine märchenhafte Post-Apokalypse ein.Die heutigen Spiele:Das Kleingedruckte: Bei dem Video handelt es sich um eine Auftragsarbeit für die Firma Nintendo, die auch die Spiele ausgewählt hat; die aufgenommenen Spielszenen und Moderationstexte stammen von uns. Das nächste Video folgt in einigen Wochen.Viel Spaß beim Anschauen!