eShop Selection Folge 28

Teaser Große Spiele von kleinen Teams, zwischen Triple-A und Indie. Dieses Motto haben wir uns für diese Ausgabe der Nintendo eShop Games Selection genommen und präsentieren drei Spiele.

In der heutigen Episode wollen wir euch Spiele vorstellen, die in ihrer Güte wie die Werke großer Studios wirken können. Doch so wirklich Triple-A sind sie nicht. Sie stehen also gewissermaßen zwischen den Stühlen, was aber nichts an ihrer Güte ändert. Denn nicht immer ist klar ersichtlich, ob ein Videospiel von einem kleinen Indie-Entwickler stammt oder doch aus den Hallen einer großen Spieleschmiede. Denn die drei heutigen Titel machen eine Menge Spaß und sind für sich genommen jeweils einzigartig. Sei es aufgrund des Spielprinzips, der Optik oder der zugrunde liegenden Lizenz.Das sind die Spiele dieser Folge:Das Kleingedruckte: Bei dem Video handelt es sich um eine Auftragsarbeit für Nintendo, die auch die Spiele ausgewählt hat; die aufgenommenen Spielszenen und Moderationstexte stammen von uns. Das nächste Video folgt in einigen Wochen.Viel Spaß beim Anschauen!