eShop Selection 34

Teaser Viermal melden sich altgediente Videospielhelden sich in dieser Folge unerwartet zurück – mit ihrem Charme gänzlich intakt!

Diese Ausgabe der Nintendo eShop Selection steht ganz im Zeichen überraschender Comebacks. Spielehelden und -heldinnen von früher haben noch immer einen Platz in den Herzen der Fans und so ist es eine schöne Überraschung, wenn sich die alte Garde nochmal mit einem starken Auftritt zurückmeldet. Diese Folge zeigt dabei eine feine Bandbreite: Vom liebevollen Remaster im Pixelstil für ein japanisches Duo, über eine Wiederbelebung mit märchenhaften Farbanstrich bis zum wilden Remix der 2D-Historie eines gewissen blauen Igels. Und wer hätte Anfang diesen Jahres schon zu hoffen gewagt, dass Guybrush Threepwood nach 30 Jahren nochmal ein ganz neues Abenteuer auf der Affeninsel erlebt?Die heutigen Spiele:Das Kleingedruckte: Bei dem Video handelt es sich um eine Auftragsarbeit für die Firma Nintendo, die auch die Spiele ausgewählt hat; die aufgenommenen Spielszenen und Moderationstexte stammen von uns. Das nächste Video folgt in einigen Wochen.Viel Spaß beim Anschauen!