eShop Selection Folge 26

Teaser

In der letzten Folge der eShop Selection in diesem Jahr geht es nicht unbedingt besinnlich zu, wenn Hagen und Dennis sich in drei Multiplayer-Spiele stürzen. Aber egal, ob ihr gerne mit Freunden auf der Switch gemeinsam spielt oder euch gegenseitig auf den Deckel gebt, für beide Szenarien ist in dieser Ausgabe Spannendes dabei!Dabei wird gleich zwei mal gegen die alte Regel "Mit Essen spielt man nicht" verstoßen, denn einmal spielen die beiden als zuckersüßes Gebäck, um das leckerste Naschwerk in der Backstube zu werden und in einem anderen der Titel kochen sie wild gemeinsam gegen die Zeit oder miteinander um die Wette. Im dritten Spiel im Bunde wird dagegen der Bogenschützenkönig im Duell gekürt, wenn die beiden nicht gerade ihre Kräfte vereinen, um gegen Monsterhorden anzutreten.Die Spiele dieser Folge:Das Kleingedruckte: Bei dem Video handelt es sich um eine Auftragsarbeit für Nintendo, die auch die Spiele ausgewählt hat; die aufgenommenen Spielszenen und Moderationstexte stammen von uns. Das nächste Video folgt in einigen Wochen.Viel Spaß beim Anschauen!