eShop Selection Folge 21

Teaser Kopfnüsse sind genau euer Ding und ihr verspeist die schwersten Kreuzworträtsel zum Frühstück? Dann haben wir heute das Richtige für euch: Vier Switch-Spiele, die euch zum Detektiv machen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Manchmal ähnelt die Suche nach einem neuen Spiel für die nächsten Stunden und Tage einem aufwendigen Kriminalfall. Ihr müsst Genres suchen, Spielmechaniken überprüfen und Hintergrundinfos zu Entwicklern suchen. Habt ihr schließlich genügend Indizien gesammelt ist es an der Zeit, euren neuen Schatz zu installieren.Um euch diese Aufgabe etwas zu erleichtern, haben wir in dieser Woche den Spielspaß-Fall für euch geknackt. Das bedeutet aber nicht, dass ihr aus der Verantwortung seid, denn in den gewählten Titeln müsst ihr eure eigenen Ermittlungen anstellen. Wir haben euch nämlich vier Detektiv-Spiele aus dem Nintendp eShop herausgepickt, bei denen ihr etwas Gehirnschmalz investieren müsst, um den Fall zu lösen.Die Spiele dieser Folge:Das Kleingedruckte: Bei dem Video handelt es sich um eine Auftragsarbeit für Nintendo, die auch die Spiele ausgewählt hat; die aufgenommenen Spielszenen und Moderationstexte stammen von uns. Das nächste Video folgt in einigen Wochen.Viel Spaß beim Anschauen!