Der Miniboss Abraxas machte mir relativ früh klar, dass The Knight Witch kein Spaziergang wird. Gefühlte 100 Versuche später bezwang ich ihn dann doch.

Wer sind die Knight Witches?

Das Deckbuilding-System bleibt übersichtlich, allerdings unterscheiden sich die verschiedenen Skills spielerisch deutlich voneinander.

Die Metroidvania-Welt Dungeonidas

In der Unterwasser-Welt seid ihr die meiste Zeit in einem Unterseeboot unterwegs. Spielerisch abwechslungsreich - aber technisch zu viel für die Playstation 4 Pro.

Zuckrige Inszenierung, knallhartes Gameplay

Regelmäßig geratet ihr in herausfordernde Arenakämpfe, in denen ihr eine bestimmte Anzahl an Gegnern töten müsst, bevor es weitergeht.

Geht die Zauberformel auf?

Gelungener Genremix aus Shoot-em-up und Metroidvania mit forderndem Schwierigkeitsgrad.

Erzählerisch nimmt sicheinem aktuellen Thema an: Die Welt wird durch ein profitgieriges Unternehmen ausgebeutet. Selbst der Triumph über den Erzfeind mit Hilfe der mächtigen Knight Witches wird zum Pyrrhussieg, denn die Oberfläche wird unbewohnbar und zwingt die Überlebenden in die unterirdische Welt Dungeonidas. Natürlich droht auch diesem Zufluchtsort Ungemach. Der Titel bleibt aber auf dem Boden: Die Erzählung nimmt sich eines ernsten Themas an, ist aber gespickt mit Witz und Charme und umrahmt gelungen den spaßigen, wenn auch fordernden Ritt durch die Genres Metroidvania, Shoot-em-up und Deckbuilding.Bei den Knight Witches handelt es sich um ein Quartett Hexen, die mit mächtigen Fähigkeiten ausgestattet sind: Sie können fliegen, schießen und zaubern. In der Spielwelt gehen die vier Hexen als Stars durch. Als Dungeonidas erneut angegriffen wird, scheinen sie sich den Invasoren entgegenzustellen. Ihr schlüpft hingegen in die Rolle der ehemaligen Knight-Witch-Kandidatin Rayne, für die beim ersten Casting kein Foto heraussprang. In Anbetracht der ernsten Situation schlägt Raynes Stunde und ihr rollt mit ihr das Feld von hinten auf.Dabei fliegt ihr die meiste Zeit durch die Spielwelt und feuert per Knopfdruck oder Dauerfeuer Schüsse auf die in Dungeonidas lungernden Gegner. Außerdem nutzt ihr verschiedene Angriffs- und Verteidigungsfähigkeiten. Einmal gefunden oder freigespielt, wandern Fähigkeiten in Form einer Skill-Karte in euer Inventar. Mit diesen Karten baut ihr euch nun ein eigenes Zauberdeck. Im Spiel habt ihr immer drei Karten „auf der Hand“. In welcher Reihenfolge die Fähigkeiten auftauchen, obliegt dem Zufall und eine neue Karte erscheint erst, wenn ihr eine andere ausspielt. Um Skills einzusetzen, benötigt ihr zudem Manapunkte. Die werden von besiegten Feinden hinterlassen oder liegen in der Spielwelt herum – sie sind allerdings nicht im Übermaß vorhanden, so dass ihr Magie selten wahllos spammen könnt, sondern gezielt einsetzen müsst.The Knight Witch ist im Kern ein Metroidvania und wie für dieses Genre typisch öffnet sich die Spielwelt nach und nach. Die verschiedenen Biome bestehen dabei aus aneinandergrenzenden Räumen. In den meisten trefft ihr auf Gegner, die euch mit Bullet-Hell-ähnelnden Angriffsmustern eindecken. In einigen Räumen erwarten euch zudem Geschicklichkeitsparcours, die ihr absolvieren müsst, um weiterzukommen – oder um eine Karte für euer Zauberdeck zu erbeuten. Daneben gibt es auch befriedete Orte mit Schreinen, an denen ihr speichert, oder Händlern, die euch mit Rüstung und Lebensenergie versorgen.Im Spielverlauf erhaltet ihr beständig weitere Fähigkeiten, die euch das Betreten einiger Areale oder Räume erst ermöglichen. Backtracking ist also auch in The Knight Witch vonnöten. Die Welt ist jedoch übersichtlich designt und es liegt meistens auch auf der Hand, wie es weitergeht – im Fall der Fälle zeigt euch auf Knopfdruck ein magischer Wind, wo es langgeht.Optisch besticht The Knight Witch mit seinem gezeichneten Comic-Look. Dabei überzeugt die Spielwelt durch farbenfrohe und abwechslungsreiche Biome sowie wunderschöne Hintergründe. Begleitet wird euer Abenteuer von einem ruhigen Soundtrack, der je nach Geschehen jedoch Fahrt aufnimmt und das Spiel musikalisch gut unterlegt. Sehr eintönig klingt ausgerechnet der Schuss-Sound, was bei einem Shoot-em-up doppelt nervig auffällt. Raynes Reise, ihre Vergangenheit und die Geschichte anderer Bewohner Dungeonidas' werden mit kurzen Zwischensequenzen erzählt und um Nebenquests ergänzt. Häufig mit kleinem Augenzwinkern und Realwelt-Anspielungen.Die Inszenierung ist stellenweise so kitschig und gutherzig, dass man meinen könnte, The Knight Witch sei ein Kinderspiel. Das ist der Titel aber mitnichten. Vielmehr erwarten euch fordernde Shoot-em-up-Sequenzen mit kugelspeienden Gegnern und knifflige Geschicklichkeitspassagen. The Knight Witch spielt sich mit zunehmendem Spielverlauf dank mehrerer Upgrades für eure Hexe zwar gefühlt runder, bleibt aber weiterhin knackig.The Knight Witch ist ein interessanter Genre-Mix, wenngleich kein Element für sich gesehen mit Genregrößen konkurrieren kann. Dem Gesamtpaket und dem Spielspaß kommen die entschlackten Systeme meiner Meinung nach aber zugute. Optisch gefällt mir The Knight Witch zudem sehr gut, an manchen Orten habe ich innegehalten und für einige Sekunden einfach mal das Artdesign genossen. Hinzu kommt eine größtenteils stimmige Soundkulisse. In der vorliegenden Version ging meine Playstation 4 Pro in kugel- und explosionsintensiven Gefechten allerdings wiederholt unschön in die Knie.Nach 10 Stunden sind fünfzig Prozent des Spiels abgeschlossen, dank der guten Spielerführung irrte ich selten durch Dungeonidas. Dafür spielte ich mehrere Passagen bis zum Abwinken. The Knight Witch macht mir wirklich Spaß, es geht aber auch als Testprogramm für meine Frustrationstoleranz durch. Selbst die Routinekämpfe erfordern ein konzentriertes Vorgehen – ansonsten erwacht Rayne schneller und häufiger am letzten Speicherpunkt, als euch lieb ist.