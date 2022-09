Check von SupArai

Bevor ihr einen Trank brauen dürft, müsst ihr eine Schablone mit Zutaten ausfüllen.

Alltag eines Alchemistengenies

Die beiden „Hut“-Fantasiewesen bleiben solange passiv, bis ihr sie angreift.Der Bär geht bei Sichtkontakt allerdings direkt auf euch los.

Keiner mag uns - aber das werden wir schon ändern!

Bei diesem Diagnose-Minispiel muss ich den Viren ausweichen. Es ist noch langweiliger als die beiden anderen.

Überall lauert ein Minispiel

Euer Hündchen ist ein treuer Begleiter und unterstützt euch mit kleinen Diensten. Allerdings nur, wenn ihr ihn regelmäßig füttert und ihm das Köpfchen tätschelt.

Fazit

In einem Satz: Ein entschleunigtes Spielchen für geduldige Abenteurer.

Inverschlägt es euch in das verschlafene Örtchen Moonbury. Dort geht es weitestgehend traditionell zu, Städtern wie euch steht man entsprechend skeptisch gegenüber. Allerdings benötigt des Bürgermeisters Tochter medizinische Hilfe und da der Dorfdoktor nicht weiterhelfen kann, kommt ihr ins Spiel. Ihr seid Mitglied des Alchemistenrates und ein emporstrebendes Genie des Faches. Natürlich erlöst ihr die Politiker-Tochter problemlos von ihren Leiden und natürlich entschließt man sich anschließend, euch nicht mehr gehen zu lassen. Potion Permit wickelt euch ab diesem Moment entweder mit seinem fluffigen Belohnungssystem um den kleinen Finger oder ihr ergreift spätestens nach dem Lesen dieses Spiele-Checks die Flucht.Eine eurer wichtigsten Aufgaben als neuer Hauptheiler ist die Behandlung der Krankheiten, mit denen die Bewohner Moonburys in eurer Klinik aufschlagen. Per Doktorspiel ortet ihr das Leiden, per Minispiel erkennt ihr die richtige Medizin. Bevor es an das Brauen der Tränke geht, benötigt ihr natürlich Zutaten. Diese findet in den Naturgebieten außerhalb Moonburys.Anfangs seid ihr auf den Weidengrund beschränkt, weitere Biome mit neuen Materialien schaltet ihr im Spielverlauf frei. In den Arealen bearbeitet ihr fortan Bäume, Steine und Kräuter mit dem jeweils richtigen Werkzeug. Außerdem tummeln sich dort Lebewesen. Tötet ihr diese, erhaltet ihr weitere Ressourcen. Was sich in einer Welt wie der von Potion Permit wie ein barbarischer Gewaltausbruch anfühlt. Einige Wildtiere greifen euch bei Blickkontakt wenigstens an – dann reden wir immerhin von Notwehr! Die Auseinandersetzungen sind dabei unspektakulär inszeniert. Einige der Feinde verfügen zwar über spezielle Angriffsmuster und gegnerische Treffer kratzen an eurer Lebensleiste. Die Intensität der Kämpfe bleibt trotzdem überschaubar. Ihr könnt sie sogar komplett umgehen, indem ihr einfach weiterlauft.Der vorletzte Arbeitsschritt führt euch an den Brautopf und für die Trankherstellung setzt euch Potion Permit vor ein 2D-Klötzchenspiel, bei dem ihr einen Setzkasten mit verschiedenförmigen Ressourcen befüllt. Dabei dürft ihr nur eine bestimmte Anzahl an Materialien nutzen, höherwertige Elixiere begrenzen zudem die Zutaten-Art. Abschließend verabreicht ihr eurem Patienten die Medizin und sackt eine Belohnung ein.Trotz der Wunderheilung der Politikertochter stehen euch manche Bewohner Moonburys noch immer skeptisch gegenüber. Um den Argwohn zu verringern, gibt es verschiedene Möglichkeiten: Der tägliche Smalltalk, das Verschenken von Mondnelken (erhaltet ihr als Bezahlung von geheilten Einwohnern sowie als Quest-Belohnung), das Erledigen von Quests und Aufträgen für die Einwohner Moonburys lassen den Freundschaftsbalken steigen. Das führt euch nebenbei und verlässlich durch das kleine Städtchen mit seinen Geschäften, in denen ihr Ausrüstung aufwertet, Lebensmittel kauft, euch mit Nebenjobs etwas dazuverdient, angelt und noch der ein oder anderen Nebenbeschäftigung nachgeht.In Potion Permit seit ihr zudem der Hauptdarsteller einer Rahmenhandlung. In der erfahrt ihr, warum die Einwohner Städtern skeptisch gegenüberstehen, es geht um den Wiederaufbau des Dorfes und häufig schlicht ums Nett-sein. Es gibt immer was zu tun und das Spiel belohnt euch für fast alles. Das Spieltempo bleibt trotz der Beschäftigungsoptionen allerdings gering, ich bezeichne es wohlwollend als gemütlich.Zu dieser Gemütlichkeit tragen auch die vielen Minispiele in Potion Permit bei. Sie fordern geübte Spieler nicht, sie fordern euch lediglich (viel) Geduld ab: Beim Diagnostizieren drückt ihr im richtigen Moment die geforderten Richtungstasten. Oder ihr merkt euch eine vierstellige Pfeil-Kombination und gebt sie anschließend richtig wieder. Bei den optionalen Minijobs tickt immerhin ein Timer, aber die Einlagen bleiben so trivial, dass Scheitern nahezu unmöglich ist.Beim Klötzchenspiel vor dem Brauen der Tränke werden die auszufüllenden Pläne zwar immer umfangreicher und bei manchem Bild habe ich über die effektivste Kombination gegrübelt. Aber spannend ist auch dieser Part nicht – vor allem nicht, wenn ich mehreren Tränke brauen möchte und jeden einzelnen neu legen darf. Ich finde sämtliche Minispiele derart nervtötend, dass ich mir eine Option wünsche, die mir erlaubt, sie auszuschalten.Ich habe für diesen Spiele-Check acht Stunden in Moonbury verbracht und in den verschneiten Bergen, dem dritten Wildnisgebiet, erlebe ich die erste kleine Schwierigkeitsspitze: Neue Gegner mit neuen Angriffs-Moves treffen auf meine veralteten Waffen. Spielerisch abwechslungsreicher ist jedoch auch dieses Gebiet nicht. Potion Permit ist kein Actionspiel, sondern im Kern eine geruhsame Lebens-Simulation. Mir ist der Titel allerdings insgesamt zu leicht, er bietet mir zu wenig Abwechslung und viele Spielelemente langweilen mich – negativ heraus stechen hier die belanglosen Minispiele.Trotzdem könnte Potion Permit ein Spiel für euch und Moonbury eine Reise wert sein, wenn ihr einfach nur in eine schön entworfene Welt eintauchen wollt oder euch einfache, nachvollziehbare Spielsysteme zufriedenstellen. Oder ihr Hauptdarsteller einer kitschig-gutherzig inszenierten Erzählung sein wollt.