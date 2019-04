GG-Rückblick KW 17/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

Days Gone ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 17: Rückblick von Sonntag, 21. April, bis Samstag, 27. April 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Während der Montagmorgen-Podcast wegen des Feiertages entfallen ist, erschien der jüngste Wochenschluss-Cast wie gewohnt am Freitag. Getestet haben wir in der vergangenen Woche Mortal Kombat 11, Boxboy + Boxgirl und Days Gone, zu dem außerdem eine SdK sowie eine Pro-&-Contra-Diskussion erschienen ist. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Abermals sorgte eine Meldung zur Epic-Spieleplattform beziehungsweise deren Exklusiv-Deals für zahlreiche Aufrufe und Kommentare. Darüber hinaus interessierte euch unter anderem die Ankündigung von Planet Zoo, die kommende Erweiterung für Battletech oder auch neue Informationen zu Vampire the Masquerade - Bloodlines 2. Die News nach der absteigender Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 28. April (wie immer gilt, dass – wenig überraschend – hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf eine News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnte, aber dennoch hervorgehoben werden sollte, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

The Elder Scrolls Online: Entwickler zeigt Büro-Katzen im Elsweyr-Look

Im Zuge der bevorstehenden Veröffentlichung der Elsweyr-Erweiterung wurde von den Zenimax Online Studios eine Marketing-Aktion mit Katzen gestartet. Eine schöne Idee, denn natürlich gibt es im Internet viel zu wenige Katzenbilder ...

» Wann sehen wir ein Spiel mit Vampir-Zombies? «

— tailssnake am 27. April 2019

❹ ⚊ Community-Inhalte

Dieses Mal verweisen wir unter anderem auf zwei Podcasts, die von GG-Usern stammen beziehungsweise an denen diese beteiligt sind, und eine am vergangenen Sonntag erschienene User-Kolumne. In den nächsten Tagen wird die aktuelle DU-Galerie veröffentlicht – wer möchte, kann noch bis zum 30. April mit einem eigenen Beitrag teilnehmen.

❺ ⚊ KW 17/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Zu den redaktionellen Inhalten, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden, gehören der Test zur PC-Version von Dark Souls 2 und die Stunde der Kritiker zu Wasteland 2. In einem User-Video informiert euch der Gamesanwalt Henry Krasemann über die Steambox respektive über die „Spielekonsole zum Selberbauen“.