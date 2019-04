PC Switch PS4 iOS Android

Der Anfang von Death Coming ist noch relativ leicht, man beachte beispielsweise den Mann rechts im Bild, der nichtsahnend unter einer Klimaanlage steht.

Des Todes Gehilfe

Wenn die Engel-Patrouille unterwegs ist, sollte Vorsicht walten.

Immer und immer wieder

In einem Bonus-Level werden im Akkord Engel gekillt. Rache ist Blutwurst!

Fazit

Casual-Puzzler

Einzelspieler

Preis im PSN-Store: 11,99 Euro

In einem Satz: Leicht zu erlernende, aber schwer zu meisternde Seelenjagd mit Frustpotenzial.

ist bereits im November 2017 für PC und im März 2018 für iOS erschienen nun ist das Spiel auch für die PS4 und die Nintendo Switch zu haben. Das Spiel ist in einer sehr schönen Pixeloptik gehalten und zeigt uns die Spielwelt in einer isometrischen Draufsicht. In meinem Check verrate ich euch, ob sich die Version für Sonys Konsole lohnt.Bei Spielbeginn sehen wir erst einmal unser eigenes Dahinscheiden. Da wir aber noch nicht aus dem Leben treten möchten und lieber wieder zurück bei unserer Freundin wären, bietet uns der Tod persönlich einen Deal an. Wenn wir als sein Gehilfe arbeiten und fleißig Seelen für ihn sammeln, dann lässt er uns weiter unter den Lebenden wandeln. Er überreicht uns also seine Sense und wir machen uns frisch ans Werk. Mit einer göttlichen, beziehungsweise tödlichen schwebenden Hand manipulieren wir Gegenstände in den jeweiligen Levels und lösen so Todesfallen aus. Wer hier an Filme wiedenkt, der liegt vollkommen richtig.Anfangs erhalten wir ein kleines Tutorial, um die ersten Schritte ausführen zu können. Der Sensenmann erklärt uns kurz das Geschäft und wie wir vorzugehen haben. Hier offenbart sich auch gleich das relativ einfache Spielprinzip. Wir müssen in den jeweiligen Levels die Dinge finden, mit denen wir die Pixelwelt-Bewohner um die virtuelle Ecke bringen können. Anfangs mutet es noch sehr leicht an, wir lassen beispielsweise Gullideckel verschwinden, so dass die Bewohner der Spielwelt in die Kanalisation und auch ihren Tod stürzen, oder lassen Klimaanlagen oder Blumenvasen auf die Köpfe der armen Opfer fallen. Schon im ersten Level muss man aber die Objekte gut kombinieren, um die jeweiligen Welten totenstill zu bekommen.Dieses Spielprinzip ist schnell gelernt, aber schwer gemeistert. Ich musste des Öfteren einen Level neu starten, weil ein Triggerelement nur eine bestimmte Anzahl von Malen ausgelöst werden kann. Wenn man kapiert hat, was man in welcher Reihenfolge auslösen muss, um den größten Effekt zu erzielen, dann ist es meistens schon zu spät.Der Schwierigkeitsgrad steigt durch zwei Elemente noch weiter. Zum einen die immer schwerer zu findenden Kombinationen, um andere Fallen freizuschalten und das richtige Timing zum Auslösen, zum anderen tauchen im Verlauf der Level-Bereinigung nach und nach Engel auf. Diese himmlischen Polizisten streifen durch die Welt und halten Ausschau nach verdächtigen Aktionen. Hier sollte man sich also tunlichst nicht erwischen lassen, wenn man gerade wieder ein paar Seelen einfahren möchte. Meistens ärgern einen die kleinen Biester, wenn man gerade darauf wartet, dass ein Delinquent wieder die Todeszone passiert und man wegen der wachsamen Blicke einfach keine Falle auslösen kann.Gerade bei den etwas komplizierteren Mechanismen wird es schnell nervig. Um zum Beispiel den Vampir in der Museumswelt in Aktion treten zu lassen müssen wir erst vier Blutsäulen ausleeren und den Vorhang zuziehen, damit es losgeht. Wenn dann dort ein Engel in der Gegend herumschwirrt, wird es ein Geduldsspiel.Um einen Level abzuschließen müssen wir diesen nicht komplett bereinigen, es gibt aber Bronze-, Silber- und Gold-Abstufungen wie sie aus mobilen Spielen bekannt sind. Mindestens der Bronze-Rang ist nötig, um den nächsten Level freizuschalten. Nach hinten heraus wird das leider etwas eintönig, auch wenn die Szenarien immer wieder an Filmklassiker angelehnt sind und es in jeder Welt eine kleine Story zu entdecken gibt. Zwischen den Levels gibt es auch Bonusabschnitte, die uns aber leider nur rudimentär erklärt werden und nur wenig zur Auflockerung beitragen. Hier wäre mehr drin gewesen.Death Coming ist ein netter Zeitvertreib, der mit seinen kleinen Knobelaufgaben den einen oder anderen Abend füllen kann. Eine angemessene Portion Frustresistenz zu besitzen kann aber trotzdem nicht schaden, denn so manche Einmalfalle, die zu spät ausgelöst wird, kann schon einmal den Level kosten und ich muss den Abschnitt von vorne spielen. Die Steuerung des Cursors per Controller ist zunächst gewöhnungsbedürftig, nach etwas Einarbeitungszeit geht sie aber ganz gut von der Hand.