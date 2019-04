PS5: Release nicht vor Mai 2020 - Sony zu Entwicklungskosten

andere

Wie Takashi Mochizuki, ein Redakteur des Wall Street Journals, auf Twitter berichtet, hat Sony im Rahmen der Offenlegung seiner Geschäftszahlen für das Fiskaljahr 2018 während einer Telefonkonferenz mit den Investoren der Veröffentlichung der PS5 in den nächsten zwölf Monaten eine Absage erteilt. Damit wäre ein Release frühestens im Mai 2020 möglich.

Das Unternehmen bekräftigt im vorliegenden Bericht noch einmal seine Prognose für sinkende Gewinnergebnisse im aktuellen Geschäftsjahr 2019 und gibt an, dass die Differenzsumme zwischen dem Betriebsergebnis des letzten Jahres und dem erwarteten Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr in die Entwicklung der PS5 fließen wird. Im letzten Geschäftsjahr konnte Sonys Playstation-Sparte „Game & Network Services“ rund 311,1 Milliarden Yen (2,50 Milliarden Euro) erwirtschaften. Die Prognose für das laufende Jahr lautet 280 Milliarden Yen (2,25 Milliarden Euro), was eine Differenz von 31.1 Milliarden Yen (250 Millionen Euro) ergibt.

Die oben genannte Prognose hängt unter anderem mit den Verkaufserwartungen von Sony in Bezug auf die PS4 zusammen. Wie aus dem Bericht hervorgeht, wurden im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 17,8 Millionen Einheiten der Konsole verkauft. Im Vorjahr waren es noch 19 Millionen. Im laufenden Fiskaljahr rechnet das Unternehmen mit 16 Millionen verkauften PS4-Geräten. Seit dem Launch wurden von dem System bis heute weltweit 96,8 Millionen Einheiten verkauft.