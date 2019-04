Shadow of the Tomb Raider: Finaler DLC „Der Weg nach Hause“ verfügbar

PC XOne PS4

Eidos Montreal und Square Enix haben den siebten und letzten DLC für das Action-Adventure Shadow of the Tomb Raider (Testnote: 9.0) auf den Weg gebracht. Der Zusatzinhalt mit dem Titel Der Weg nach Hause steht ab sofort allen Besitzern des Season Passes auf dem PC (Steam), Xbox One und der PS4 zum Download bereit und lässt Lara im Anschluss an den finalen Kampf gegen Trinity nach verschwundenen Freunden suchen. Dabei könnt ihr auch ein neues Herausforderungsgrab erkunden, das ein seit Urzeiten gehütetes Geheimnis verbirgt.

Der DLC bringt außerdem das neue Outfit „Mitternachtswächter“, das die Dauer von Konzentration und Wahrnehmung verlängern, sowie den Bogen „Silberhieb“, mit dem ihr die Rüstungen euer Feinde durchdringen oder auch mehrere ungepanzerte Gegner gleichzeitig treffen könnt. Die neue Fähigkeit „Magische Berührung“ lässt euch zudem Dinge weitaus ressourcenschonender herstellen als bisher. Mit dem DLC werden überdies alle Gräber aus dem Hauptspiel in den beiden Modi „Punkteangriff“ und „Zeitangriff“ spielbar. Passend zum Start hat Eidos Montreal ein neues Musikstück aus dem neuen DLC auf YouTube veröffentlicht: