Days Gone: Angeblich Film mit Sam Heughan in Planung

PC PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Days Gone ab 25,99 € bei Amazon.de kaufen.

Im vergangenen Jahr erregte der ehemals bei Sony Bend Studio als Game Director von Days Gone (im Test, Note 8.5) tätige John Garvin einige Aufmerksamkeit mit seiner Kritik daran, dass Days Gone kein grünes Licht für eine Fortsetzung bekam. Wie nun aber das Magazin Deadline berichtet, soll Sony andere Pläne mit der von Bend Studio geschaffenen Welt haben.

Demnach will Deadline von Quellen erfahren haben, dass PlayStation Productions an einer Leinwand-Adaption arbeiten, bei der Sheldon Turner (Up In The Air) das Drehbuch beisteuert. Zudem soll der aus der Serie Outlander bekannte Sam Heughan Teil des Casts sein.

Deadline zeigte sich bereits in der Vergangenheit gut unterrichtet und berichtete unter anderem bereits früh von der God of War-Serie, die bei Amazon entsteht.