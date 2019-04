Epic verzichtet auf Exklusiv-Deals, wenn Steam weniger Geld verlangt

Tim Sweeney, der CEO und Gründer von Epic Games, gab in einer Diskussion auf Twitter an, dass Epic gerne auf die von vielen Spielern kritisierten Exklusiv-Deals verzichten wird, wenn Valve seine Richtlinien bei der Umsatzbeteiligung anpasst und zukünftig ebenfalls 88 Prozent verlangt. Aktuell bekommt der Betreiber der Konkurrenzplattform Steam 30 Prozent von den Verkäufen, wobei die Beteiligung sinkt, wenn die Spiele bestimmte Verkaufshöhen erreichen.

Wenn Steam für alle Entwickler und Publisher einen festen Umsatzanteil von 88 Prozent festlegt, ohne dass irgendwelche anderen Aspekte erfüllt werden müssen, würde Epic sich schnell von Exklusivdeals verabschieden (unsere bestehenden Partner-Verpflichtungen würden wir natürlich einhalten). Wir würden zudem in Betracht ziehen, unsere eigenen Spiele auch auf Steam zu veröffentlichen.

Eine solche Entwicklung würde laut Sweeney ein glorreicher Moment in der Geschichte von PC-Gaming sein und große Auswirkungen auf andere Plattformen für kommende Generationen haben. „Die Stores könnten wieder einfach nette Anlaufstellen zum Spiele kaufen, statt Bundessteuerbehörden für Spieleentwickler sein“, so der Macher. Ob Valve auf den Vorschlag eingeht, wird die Zukunft zeigen. Seit dem Start seiner Verkaufsplattform hat Epic Games zahlreiche Exklusivdeals geschlossen, um durch diese rasch neue Kunden zu gewinnen. In der veröffentlichten Liste sind unter anderem kommende Titel, wie Borderlands 3, Control, Phoenix Point, Super Meat Boy Forever, Close to the Sun (Preview) und The Outer Worlds zu finden.