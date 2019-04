Das 30-Jahre-Jubiläum des Game Boy liegt hinter uns und ihr fragt euch, was euer Handheld-Opa noch wert ist? Nicht viel, so viel sei verraten. Aber es gibt da ein paar Spieleperlen, die bei Sammlern äußerst begehrt sind, wie ihr beim Stöbern durch die Werteliste auf retrovideospiele.com feststellen werdet. Ganz andere Preise werden bei der 5G-Auktion aufgerufen, was wiederum Sascha Lobo auf den Plan ruft. Weitere Themen in dieser Ausgabe der Wochenende-Lesetipps: Die Arbeit der Synchronsprecher, die Dämmerung der Analog-Spieleverkäufe, ein GamersGlobal-User-Podcast und der alte Kampf Lara Croft versus Indiana Jones.

Game Boy: Wert der Spiele und von Classic, Color und Pocket

retrovideospiele.com

Am vergangenen Sonntag feierten wir 30 Jahre Game Boy und in den Kommentaren zum kleinen Beitrag hier auf GamersGlobal stellten überraschend viele User fest, dass ihr grauer Ziegelstein noch immer funktioniert. Solltet ihr mit dem Gedanken spielen, einen Game Boy oder ein paar Original-Spiele zur Wertanlage umzufunktionieren, wird euch diese Preisliste eventuell etwas enttäuschen: das Ur-Modell von 1989 in Originalverpackung mit Tetris hat in der Liste von 2018 einen Wert von 88 Euro. Glücklicher ist, wer die Raritäten-Spiele Amazing Tater, Trip World und Spud’s Adventure oder Klassiker wie Castlevania Legends im Besitz hat. Mit diesen lässt sich durchaus Gewinn erzielen. Ähnliche Listen findet ihr auf der Seite auch für NES, Super Nintendo, Nintendo 64 und GameCube. Dort werdet ihr zum Teil Werte finden, mit denen ihr reich werden könnt...

5G und künstliche Intelligenz: Wir können uns den Wohlstand bald ans Faxgerät schmieren

spiegel.de am 24.4.2019, von Sascha Lobo

„Im Sport gibt es die Formulierung Start-Ziel-Sieg. Um das staatliche Dauerdigitalversagen in Deutschland zu beschreiben, schlage ich als Begriff sozusagen das Gegenteil vor: das Start-Ziel-Debakel.“ Sascha Lobo, der „Digital-Punk“ vom Spiegel ist bei der aktuell stattfindenden Versteigerung der 5G-Frequenzen mal wieder von der Politik genervt. Warum, erklärt er anhand des „Funk-Fiaskos“ von 2000, als die 3G-Rechte für rund 100 Milliarden Mark versteigert und Fehler über Fehler begangen wurden, und dem aktuellen Preisvergleich europäischer Länder in der Messgröße Cent pro Megahertz.

Gewinnen Digital- über Analog-Käufe schlussendlich?

dailygame.at am 21.4.2019, von Adnan

Microsofts Xbox One S All-Digital-Edition verzichtet auf ein Laufwerk. Ein klares Zeichen für das Ende der Box-Version? „Videospiele hatten von Beginn an eine haptische Komponente. Mit der Zeit entwickelte sich diese weiter zu einem Sammler-Hobby. [...] Fraglich ist auch nach wie vor die Preisstrategie. Ein enorm hoher Produktions- und Logistikaufwand entfällt beim digitalen Verkauf. Ist dann derselbe Preis wie bei der analogen Version gerechtfertigt? Oder ist es doch eher eine Abzocke? Es hat einen etwas bitteren Nachgeschmack.“ Könnten Bilder wie dieses (Spielesammlungs-Auktion bei eBay für 160.000 US-Dollar) schon bald zu einer echten Rarität werden? Der Autor wägt ab.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Community-Podcast zum Thema Lieblingsspiele