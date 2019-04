GG-Rückblick KW 16/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

PC

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 16: Rückblick von Sonntag, 14. April, bis Samstag, 20. April 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

In unserem Test zu Anno 1800 stellt euch Mick Schnelle das Aufbauspiel ausführlich vor, während ihr Jörg Langer und Heinrich Lenhardt in der aktuellen Stunde der Kritiker beim Spielen über die Schulter schauen könnt. Für Spender wurden zudem in den vergangenen Tagen drei Videos des Demon's Souls-Let's-Plays freigegeben. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Gleich drei Neuigkeiten zu unterschiedlichen Konsolen sind dieses Mal in der Liste vertreten. Darüber hinaus habt ihr euch zum Beispiel intensiv über die Reform des Urheberrechts oder auch Sonys neue Richtlinien hinsichtlich sexueller Inhalte ausgetauscht. Am häufigsten aufgerufen – und vielfach kommentiert – wurde jedoch die Meldung zu Assassin's Creed Unity, das nach dem Brand in der Notre-Dame-Kathedrale bis zum 25. April kostenfrei zur Verfügung steht. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 21. April (wie immer gilt, dass – wenig überraschend – hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf eine News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnte, aber dennoch hervorgehoben werden sollte, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Mortal Kombat 11: Actionreicher Trailer mit Originalfilm-Theme

Auch wenn die Mortal Kombat-Reihe aufgrund der expliziten Gewaltdarstellung sicher nicht für jeden Spieler/jede Spielerin etwas ist, gibt es freilich Gründe, weshalb die Serie nun inzwischen seit dem Jahr 1992 besteht – mal mehr, mal weniger erfolgreich. Die verlinkte News lässt euch vor diesem Hintergrund ein wenig in Erinnerung schwelgen, kommt beim Trailer doch Musik aus dem Originalfilm zum Einsatz (um genau zu sein: („Techno Syndrome“ von DJ Dimitri Vegas and 2WEI).

❹ ⚊ Community-Inhalte

Aktuelle Lesetipps, vier User-Checks sowie drei User-Artikel zu gänzlich unterschiedlichen Titeln wurden seit dem vorherigen Sonntag veröffentlicht. Im Forum könnt ihr euch zudem in einem neuen Thread dazu austauschen, mit welchem Spiel ihr am meisten Zeit verbracht habt.

❺ ⚊ KW 16/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Vor fünf Jahren berichteten wir unter anderem über Duke Nukem - Mass Destruction, bei dem zum damaligen Zeitpunkt noch nicht klar war, dass hierbei Markenrechte verletzt wurden, weshalb der Titel später in Bombshell umbenannt wurde. Außerdem lehnte das Unternehmen Kalypso im Jahr 2014 die Nominierung beim Deutschen Computerspielpreis ab und die Aussage einer Videospiel-Produzentin sorgte für zahlreiche Kommentare.