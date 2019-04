The Elder Scrolls Online: Entwickler zeigt Büro-Katzen im Elsweyr-Look

PC XOne PS4 MacOS

Was geht im Internet immer? Katzenbilder! Eben solche Katzenbilder hat Zenimax Online Studios nun veröffentlicht. Es handelt sich bei den abgelichteten Haustieren aber nicht um normale Katzen, sondern um jene, die für verschienende Khajit- und Alfiq-Morphotypen in der Elder-Scrolls-Reihe Pate standen. Alfiq sind vierbeinige Khajit, die Katzen zum verwechseln ähnlich sehen. Der Zeitpunkt scheint nicht zufällig gewählt, immerhin erscheint am 4. Juni 2019 die nächste große Erweiterung The Elder Scrolls Online: Elsweyr (Preview) und spielt in Elsweyr (sprich:"Elsewhere"), der Heimat der katzenartigen Khajit.

Falls euch also interessiert, wie "Vasilia die Hübsche" oder "Madam Dr. Schneepfote Fluffighintern" ausehen: Die in ihrer Freizeit bei ZOS-Angestellten lebenden Hausdiven könnt ihr hier anschauen und auch gern anhand einer Schablone euren eigenen Schmusetiger in ein Alfiq verwandeln.