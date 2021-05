Days Gone: Technikvergleich – PC mit RTX 3080 vs PS4 Pro

Teaser Nach Horizon - Zero Dawn findet der nächste Exklusivtitel von einem Sony-Studio den Weg auf den PC. Wir zeigen im Technikvergleich, ob die Entwickler mit dem PC-Port klotzen oder kleckern.

Etwas mehr als zwei Jahres ist es her, dass Biker Deacon St. John erstmals durch das postapokalyptische Oregon bretterte. Die Weltende-Geschmacksrichtung von Days Gone (im PS4-Test, Note 8.5 ) ist Zombieapokalypse. Mit einer großen Besonderheit: Die Freaker genannten Mutanten können rennen und tun sich manchmal zu beeindruckenden Stampeden zusammen, um wie eine Welle aus Mutantenleibern über die Landschaft zu branden.Mit zwei News machte Days Gone dieses Jahr nochmal auf sich aufmerksam. Zum einen sorgte ein Interview mit dem Creative Director John Garvin (der schon davor Entwickler Sony Studio Bend verlassen hat) für Kontroversen, weil es auf die Aussage "Kauft Spiele verdammt nochmal zum Vollpreis" herunter gebrochen wurde. Zum anderen ist Days Gone nach Horizon - Zero Dawn (zum Technikvergleich ) der nächste PS4-exklusive Titel eines Sony-Studios, der den Weg auf den PC findet.Hagen hat sich für den Technikvergleich in der PC-Version auf Deacons Bike geschwungen. Im Video verrät er, was die PC-Version für Features bietet und zeigt euch anhand von Vergleichsszenen, ob unser Testsystem (RTX 3080, Intel i7-7700 mit 4,2 GHz und 16 GB RAM) in Sachen Grafik das PS4-Original deutlich Staub schlucken lässt.