Vampire the Masquerade - Bloodlines 2: Vorstellung der Thinbloods

PC XOne PS4

Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 ab 53,39 € bei Green Man Gaming kaufen.

Paradox Interactive hat heute erste Details zu den Thinbloods und deren Fähigkeiten aus ihrem kommenden Action-Rollenspiel Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 (zur Preview) vorgestellt. Als ein solch frischverwandelter Thinblood startet ihr nämlich im Spiel. Diese Form der Vampire sind eine schwächere, jüngere Ausprägung der bekannten Spezies und werden oft von ihren vollblütigen Verwandten als Bürger zweiter Klasse angesehen. Trotzdem ist es möglich, sich schnell die vampirische Erfolgsleiter emporzuklimmen und anschließend von den etablierten Clans anerkannt zu werden.

Zu Beginn des Spiels wählt ihr eine aus den drei Thinblood-Disziplinen Chirpoteran (Affinität zu Fledermäusen), Mentalism (Telekinese-Fähigkeit) oder Nebulation (Nebel des Grauens). Die Disziplinen basieren auf der bekannten Pen&Paper-Vorlage und verleihen den Vampiren einzigartige Kampf- und Fortbewegungsfähigkeiten, die während des Spielforstschritts weiter ausgebaut werden können. Jede der Disziplinen umfasst dabei zwei aktive Kräfte sowie drei passive Boni.

Chiropteran:

Glide: Das Gleiten reduziert das Körpergewicht des Anwenders massiv und erlaubt es dem Vampir so, entfernte Orte zu erreichen, von oben auf Opfer herabzustoßen oder sie aus der Luft mit anderen Fähigkeiten zu attackieren.

Bat Swarm: Diese Fähigkeit ermöglicht das Heraufbeschwören eines kleinen Fledermausschwarms, um Gegner anzufallen und sie so temporär abzulenken. Die Beschwörung kann weiter verbessert werden, bis sie einen wahren Sturm lederner Schwingen auf die Feinde des Vampirs entfesselt.

Mentalism:

Pull: Durch die geistige Kraft können Objekte manipuliert werden – von Schaltern bis Waffen in den Händen der Feinde.

Levitate: Mit dieser Fähigkeit könnt ihr Gegner in der Luft schweben lassen.

Nebulation:

Mist Shroud: In eine magische Nebelwolke gehüllt erlaubt es diese Fähigkeit, sich an Gegnern vorbei zu schleichen oder sogar, sie aus dem Nebel heraus zu attackieren.

Envelop: Erschafft einen blendenden, giftigen Nebel, der die Lungen und Augen der Gegner füllt.

So wie bei den Thinbloods verfügen die fünf Clans des Spiels über ihre eigenen einzigartigen Fähigkeiten, Upgrade-Möglichkeiten und mehr, die es den Spielern erlauben werden, Seattle jeweils auf anderen Wegen zu erkunden. Über die vollblütigen Vertreter ihrer Art und ihre Clan-Strukturen wird es in naher Zukunft weitere Informationen geben. Das Spiel soll nächstes Jahr für den PC, XBox One und Playstation 4 erscheinen.