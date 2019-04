„Größter Spielzeughit aller Zeiten“: Nintendos Game Boy wird 30

andere

Am heutigen 21. April ist es genau 30 Jahre her, dass der Game Boy in Japan den Verkaufsstart feierte. Nintendos erster Handheld gilt heute noch als Inbegriff der portablen Konsolen und konnte Jung und Alt zum digitalen Spielen an jedem Ort bewegen. Bis heute wanderten mehr als 118 Millionen Exemplare der ersten Game-Boy-Generation über die Verkaufstheke. In Deutschland war dies übrigens erst knapp eineinhalb Jahre nach dem Japan-Start, am 28.9.1990, der Fall. Dabei konnte das technisch eher schwache Gerät mit seinem grünen Mini-Display und vier unterschiedlichen Grautönen Kritiker zunächst nicht überzeugen.

Die technischen Daten des ersten Game Boy:

Taktfrequenz: 4.19 MHz

Arbeitsspeicher: 8 Kbytes

Maße: 148 x 90 x 32 mm

Bildschirm-Größe: 4,7 x 4,3 cm

Bildschirm-Auflösung: 160 x 144 Pixels

Gewicht 220 g

Batterien: 4 Mignon (1,5 V)

Spieldauer: Bis zu 30 Stunden

Standardmäßig beim zum Verkaufsstart in Deutschland 169 Mark teuren Gerät beigelegt war das Spiel Tetris, das zwar schon in den Jahren zuvor auf diversen Heimcomputern erschienen war, aber erst durch die Verbreitung auf dem Game Boy zu Weltruhm gelangte und so zu einem der meistverkauften digitalen Spiele aller Zeiten wurde. Kurz darauf folgten weitere heute weitläufig bekannte Spiele wie Bomberman, Donkey Kong, Metroid, Super Mario und Zelda sowie die in Folge enorm erfolgreiche Spieleserie Pokémon.

Die Game-Boy-Evolution: kleiner, bunter, anders

Ab 1995 folgten in der Hochzeit des Game Boy weitere Modelle. Zunächst kam der Game Boy Special Edition mit sechs unterschiedlichen Gehäusefarben und dem Transparenzlook mit der alten Hardware daher. Ebenso ein Jahr später der Game Boy Pocket, der allerdings deutlich kleiner und leichter war, aber ein etwas kontrastreicheres Display bot. Der Game Boy Light hatte alle Merkmale der Pocket-Variante, war nur etwas größer und ermöglichte die Zuschaltung einer Hintergrundbeleuchtung. Einen Verkaufsschub brachte 1998 noch einmal der Game Boy Color, der nicht nur äußerlich in bunten Farben erstrahlte, sondern auch auf dem Display aus einer Palette von 32.768 Farben immerhin 56 gleichzeitig abbilden konnte. Zudem war das Gerät mit den Spielen der Vorgänger-Versionen kompatibel.

Völlig neue Wege ging Nintendo ab 2001 mit dem Game Boy Advance, der optisch und technisch komplett vom Original-Design abwich. Nur das ikonische Steuerkreuz mit den zwei Feuerknöpfen blieb erhalten. Ansonsten richtete sich alles von der Vertikalen in die Horizontale aus - ein Design, das sich bis heute als Industriestandard etabliert hat. Der kurz darauf folgende Game Boy Advance SP erhielt zusätzlich eine Beleuchtung für das Spielen im Dunkeln sowie einen auf- und zuklappbaren Deckel, der das Display schützte. 2005 erschien dann der Game Boy Micro, der sich aufgrund der nicht möglichen Abwärtskompatibilität so schlecht verkaufte, dass Nintendo schon nach kurzer Zeit die Produktion einstellte.

„Ein nervtötendes Ding!“

Nintendos Vorzeige-Spielgerät schaffte es Anfang der Neunziger natürlich auch in die Jugendzeitschrift Bravo. Unter dem Titel „Vorsicht! Game Boy Fieber“ durften sich 16- bis 20-jährige dazu äußern, was sie von dem „größten Spielzeughit aller Zeiten“ hielten. Von „Der absolute Flirt-Verhinderer“ bis „Mein Daumen hat schon Hornhaut“ dürften Statements dabei sein, denen der eine oder andere GamersGlobal-User - vielleicht heimlich und etwas fremdschämig - zustimmen wird. Das Retro-Blog vongestern.com hat diesen Bravo-Artikel aufgestöbert. Noch mehr Retro-Feeling vermittelt der erste Game-Boy-Werbespot im deutschen Fernsehen, den ihr weiter unten findet.

Wann und wo ist euch der erste Game Boy in die Hände gefallen? Welches war euer Lieblingsspiel? Und welche Farbe der Game-Boy-Color-Reihe hat euch am besten gefallen? Teilt eure persönlichen 30 Jahre Game Boy in den Kommentaren.