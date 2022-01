Days Gone: Game Director spricht über Pläne für abgelehnte Fortsetzung

PC PS4

In einem Interview mit USA Today Sports warf Jeff Ross, der Game Director von Days Gone (im Test, Note 8.5), Licht auf die Pläne für einen zweiten Teil, der von Sony Interactive Entertainment jedoch kein grünes Licht bekam. So sollte die Geschichte weiter die Natur der Beziehung zwischen Protagonist Deacon und seiner Frau erkunden. Ross skizziert dazu Ideen, wie die Erfahrung in der Spielwelt verbessert werden sollte, etwa durch verbessertes Verhalten von Gegnern und Wildtieren, so sollten Bären durch Müll wühlen und Wölfe dynamischer umherstreifen und jagen.

Sein Plan wäre allgemein gewesen, der systemischen Simulation mehr Elemente hinzuzufügen. Ein zweites Days Gone hätte für ihn eine Verbesserung auf vielen Ebenen gebracht. Das vergleicht Ross mit andere Reihen wie die Batman-Spiele von Rocksteady oder Uncharted, bei dem Nathan Drake im ersten Teil gar nicht tauchen hätte können, während das Feature in den folgenden Teilen eingeführt und ausgebaut wurde. Gerade das Thema Schwimmen taucht bei Ross öfter auf, der sich im Nachhinein über Deacons mangelnde Schwimmfähigkeiten ärgert, da ihm Daten gezeigt hätten, dass Ertrinken die häufigste Ursache für selbstverschuldete Spielertode war. Im zweiten Teil hätte der Protagonist daher seine Furcht vor dem Wasser ganz abgelegt (besser gesagt: hätte der Entwickler die technischen Probleme mit dem Feature überwunden), wenn es nach ihm gegangen wäre.

Allgemein breitet Ross im unter diesen Zeilen verlinkten Interview viele Details über die Entwicklung aus. Zum Beispiel warum manche Missionen nicht gestrafft werden konnten, weil sie wichtige Story-Dialoge enthielten und die Dialogzeilen schon früh in der Produktion aufgenommen worden waren und neue Aufnahmen nicht infrage kamen. Er spricht auch über die Zusammenarbeit mit dem Story-Autor und Creative Director John Garvin, der später in Interviews angab, dass er vermutlich wegen seiner aufbrausenden Art seine Position als ein leitender Kopf bei Sony Bend Studio räumen musste – wobei vor allem seine Kritik im selbigen Interview mediale Aufmerksamkeit bekam, dass Spieler sich nicht über ausbleibende Fortsetzungen beschweren können, wenn sie Spiele nicht zum Vollpreis kaufen. Ross spricht bezüglich seines eigenen Abgangs von Sony Bend davon, dass die Umgestaltung hin zu flachen Strukturen ihn zum Gehen bewegt habe.

Kürzlich erregte ein Tweet von Jeff Ross Aufmerksamkeit, bei dem er sich bitter über die positiven Nachrichten zeigte, dass Ghost of Tsushima (im Test, Note 9.0) den Meilenstein von über acht Millionen verkauften Einheiten erreicht habe. Er schrieb:

Als ich Sony verließ, war Days Gone anderthalb Jahre (plus einen Monat) erhältlich und hatte über acht Millionen Einheiten verkauft. Seitdem hat es sich weiter verkauft und dazu kommt über eine Millionen auf Steam. Das lokale Studio Management gab uns immer das Gefühl, dass es eine große Enttäuschung war.

Eine Quelle für die Verkaufszahlen von Days Gone gab Ross nicht an. Zudem waren John Garvin und Jeff Ross gemeinsam kürzlich in einem vierstündigen Video-Stream von John Gaffe zu Gast, wo sie unter anderem ebenfalls über Days Gone und den ausgebliebenen zweiten Teil und andere gescheiterte Projektideen reden. So habe auch der Entwurf eines neuen Teils der Resitance-Reihe in einer Open World Sony nicht überzeugen können.