Cyberpunk 2077: Spiel mit Termin beim Händler gelistet

PC XOne PS4

Der polnische Entwickler CD Projekt wird bekannterweise auf der diesjährigen E3 in Los Angeles erneut sein kommendes Science-Fiction-Rollenspiel Cyberpunk 2077 (im gamescom-Bericht) präsentieren. Wie die Entwickler im vergangenen Monat verraten haben, soll das die „wichtigste E3 in der Geschichte des Unternehmens“ werden. Die Fans rechnen daher fest mit einem Release-Termin. Diesen könnte ein Händler jetzt allerdings schon vorab verraten haben.

So hat der slowakische Händler Pro Gaming Shop eine Produktseite für den Titel online geschaltet, die auch ein konkretes Launch-Datum enthält. Dem Eintrag zufolge wird das Spiel am 28. November dieses Jahres auf den Markt kommen. Der 28. November ist ein Donnerstag und in den USA ein Tag, an dem Thanksgiving gefeiert wird. Üblicherweise werden dort Spiele am Dienstag oder Freitag veröffentlicht, weshalb die Wahl des Datums etwas seltsam erscheint. Ihr solltet die Angaben also mit Vorsicht genießen. Spätestens auf der E3 wissen wir mehr.