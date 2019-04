Planet Zoo: Neues Spiel der Planet-Coaster-Macher angekündigt

PC

Frontier Developments, das britische Entwicklerstudio hinter Spielen, wie Zoo Tycoon und Planet Coaster (Testnote: 8.5), hat mit Planet Zoo heute ein neues Wirtschaftssimulationsspiel angekündigt. In diesem bekommt ihr die Möglichkeit, euren ultimativen Traum-Zoo, mit zahlreichen Tierarten, einzigartigen Lebensräumen und weiten Landschaften, sowie verschiedenen Attraktionen für die Touristen zu errichten. Neben einer Kampagne, in der ihr euch nicht nur um die Tiere kümmern, sondern auch wichtige Entscheidungen treffen sollt, wird es auch einen Sandbox-Modus geben, in dem ihr euer Fantasie freien Lauf lassen könnt:

Genieße eine Welt voller unglaublicher Tiere. Von verspielten Löwenjungen bis hin zu mächtigen Elefanten ist jedes Tier ist ein denkendes, fühlendes Individuum mit eigenem Aussehen und einzigartiger Persönlichkeit. Erstelle detaillierte Habitate, um die natürliche Heimat deiner Tiere nachzuahmen, erforsche und verwalte jede Spezies, damit diese florieren kann und hilf deinen Tieren, Nachwuchs aufzuziehen und ihre Gene an kommende Generationen weiterzugeben. Verwalte eine großartige Welt, die auf jede deiner Entscheidungen reagiert.

Das Spiel soll im Herbst dieses Jahres für den PC erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es vorerst noch nicht. Mit der Ankündigung wurde auch ein erster Trailer veröffentlicht, der allerdings keine Spielszenen zeigt. Den mit dem Song „Gonna Build A Mountain“ von Natalie Major und Young Mbazo untermalten Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: