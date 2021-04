Days Gone: Game Director kritisiert Spieler, die nicht voll zahlen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In einem Podcast des Spieleentwicklers David Jaffe (Twisted Metal, God of War 1+2) war kürzlich John Garvin zu Gast. Dieser war bis vor kurzem noch beim Entwicklerstudio Bend und zeichnete dort als Game Director für Days Gone (im Test, Note: 8.5) verantwortlich. Im Gespräch fand er deutliche Worte dafür, was er von Spielern hält, die Titel im Sale oder als Teil von Angeboten wie Playstation Plus erwerben.

Auf die Frage von Jaffe hin, ob die Aufnahme in die Playstation Plus Collection einen Vorteil für Days Gone gebracht hätte, entgegnete erfolgendes:

Ich habe eine Meinung dazu, die deine Zuhörer interessant finden dürften, einige werden von ihr aber auch angepisst sein: Wenn du ein Spiel liebst, dann kauf es verdammt nochmal zum Vollpreis. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich Spieler erlebt habe, die meinten 'Ich hab das im Sale gekauft, bei Playstation Plus bekommen, wie auch immer'."

Laut Garvin bräuchten sich Spieler, die Titel auf diese Weise erwerben, nicht beschweren, wenn es keine Fortsetzungen gibt. Laut ihm sei der Erfolg bei Verkaufsstart entscheidend, ein God of War habe kurz nach dem Launch bereits Millionen von Einheiten abgesetzt, bei Days Gone sei das nicht der Fall gewesen. Garvin betont aber, dass er keine genauen Zahlen kennt und diese Aussagen von seiner persönlichen Sicht als Entwickler her rühren.

Auch über seinen Weggang bei Bend hat Garvin in dem gut vierstündigen Podcast gesprochen. So räumt er ein, dass die Entscheidung zu einem nicht unerheblichen Teil mit seiner eigenen Persönlichkeit zusammenhängt.

Es war eine lange, harte Entwicklungszeit, sechs Jahre lang habe ich im Crunch-Modus gearbeitet. Die Sache ist die, ich arbeite gerne so. [...] Ich liebe, was ich tue, also ist das kein großes Problem, das soll aber nicht heißen, dass diese Arbeitsweise gut für mich ist. Die letzten beiden Jahren, in denen ich also weg vom Studio war, waren ein Segen. [...] In der Entwicklung hast du durchgehend Druck durch Deadlines, Rentabilität und Personenmanagement. [...] Um ehrlich zu sein, letztlich hatte ich ein paar heftige Streits mit anderen Leuten des Studios im letzten Jahr und schlussendlich brüllte ich nur noch herum und sagte etwas wie 'Gebt mir einfach eine Abfindung, damit ich endlich hier verschwinden kann'."

Diese aufbrausende Art würde laut Garvin einfach nicht in ein Studio passen, dass über 100 Mitarbeiter hat und das sei ihm auch bewusst geworden.