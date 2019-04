GG-Rückblick KW 15/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

Star Wars Jedi - Fallen Order ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 15: Rückblick von Sonntag, 7. April, bis Samstag, 13. April 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Der 299. MoMoCa bedeutet zwangsläufig, dass ihr euch am morgigen Montag auf den immerhin 300. Montagmorgen-Podcast freuen könnt! Nicht unerwähnt bleiben darf, dass ihr für eurer GG-Abo seit kurzem auch die Zahlung via Bankeinzug nutzen könnt. Bezogen auf neue Inhalte stehen euch neben dem aktuellen Premium-Magazin unter anderem die Preview+ zu Trine 4 - The Nightmare Prince oder die erste Folge der „Hengst-Chroniken“ zur Verfügung. Unterstützer der Crowdfunding-Aktion können sich darüber hinaus die ersten beiden neuen Videos des Let's Plays zu Demon's Souls anschauen. Geordnet sind die Beiträge dieses Mal in den Kategorien „Frei für alle“ und „Premium“:

Frei für alle:

Premium:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Die Möglichkeit, GamersGlobal über einen Browser und unter Verwendung von Kryptowährung zu unterstützen, sorgte für zahlreiche Kommentare und entsprechend hohe Abrufzahlen. Gleiches traf in den vergangenen Tagen unter anderem auf die News zum neuen Star Wars-Spiel und auch die vor kurzem angekündigte und jüngst umgesetzte Filterung des sogenannten „Review Bombings“ auf Steam zu. Die News nach der absteigender Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 14. April (wie immer gilt, dass – wenig überraschend – hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf eine News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnte, aber dennoch hervorgehoben werden sollte, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

The Art of Horology: Erlernt wie eine mechanische Uhr entsteht

Das Tolle an unserem Hobby ist auch, dass die Themenvielfalt nahezu unbegrenzt ist und alles Denkbare (theoretisch) auch als Spiel im weitesten Sinne verarbeitet werden kann. So auch im Fall von The Art of Horology (englisch für Zeitmesskunde), in dem euch zum Beispiel die Grundprinzipien einer Uhr vermittelt werden.

» Altersbedingt vom PC-Gamer zum Couch-Controller mutiert. «

— Zup am 9. April 2019

❹ ⚊ Community-Inhalte

Mittels der beiden Indie-Checks könnt ihr euch über die Titel Supraland und Unheard informieren, im eChop-Check wird zudem der Football Manager 2019 als Touch-Version unter die Lupe genommen. Einen Rückblick auf World of Warcraft bietet euch LRod mit seinem User-Artikel, in dem er auch die Entwicklung vom anfangs „normalen“ hin zum „exzessiven“ Spielen deutlich macht. Gestartet ist darüber hinaus ein neues Community-Projekt, in dessen Rahmen ihr eure „Spielplätze“ vorstellen könnt (auch der GG-Chefredakteur ist schon dabei).

❺ ⚊ KW 15/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Im April 2014 schrieben wir unter anderem über die Ansicht des Spieleentwicklers Ron Gilbert, derzufolge es sich bei „Indie“ nur noch um einen Marketingbegriff handelt. Außerdem interessierte euch seinerzeit die Meldung, dass die Verbraucherzentrale Bundesverband das Unternehmen Zenimax wegen des Bezahlmodells in The Elder Scrolls Online abgemahnt hatte. Auf immerhin 57 Seiten gewährt euch unser User Stonecutter mittels einer Galerie+ einen Einblick in die Ultima-Serie.