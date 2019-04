Spielwiese Podcast #41: Das Rollenspiel Aeon of Sands - The Trail // mit Entwicklerinterview

PC Linux MacOS

Folge 41 des Spielwiese Podcasts dreht sich um das außergewöhnliche Rollenspiel Aeon of Sands - The Trail. Neben dem Gastgeber Alex aka Sothi sind auch GG-User Maverick und Benni aka Vampiro mit am Start. Maverick und Benni haben den Titel auch durchgespielt. Das Rollenspiel des deutsch-italienischen Studios Two Bits Kid ist am 4.12.2018 auf Steam erschienen.

Im ersten Teil des Podcasts widmen sich die drei Computer-Rollenspieler ganz Aeon of Sands, einem Mix aus den guten alten Fighting-Fantasy-Books und einigen CRPGs der 90er Jahre, gemixt mit einer ordentlichen Prise Humor und der dazu völlig konträr wirkenden Endzeitumgebung. Das Spiel ist, ganz wie die Bücher-Vorbilder, deshalb nicht linear: Es braucht schon mehrere Durchgänge, um die postapokalyptische Welt mit ihren zahlreichen Dialogen, den wunderbaren Illustrationen (ganze 240!) und etlichen Dungeons und Ortschaften in ihrer kompletten Gänze zu erfassen.

Protagonist ist der Gärtner Setrani, dessen bisheriger Lebensinhalt es war, den Kinami-Baum seiner Heimat, einer riesigen Kuppelstadt namens Pantella, zu pflegen. Doch dann wird er ausgeschickt, um seine Heimat zu retten. Warum grade er? Nun, warum nicht und eigentlich ist es auch egal. Bis jetzt haben gestandene Rollenspieler noch jeden Niemand zum Jemand gemacht. Nicht jedoch in diesem Rollenspiel: Der gute Setrani bleibt im Wesentlichen ein Schwächling — durch die unwirtliche Wüsten schlagen muss er sich trotzdem. Immerhin: Im Laufe des Spiels können (müssen aber nicht!) bis zu zwei weitere Mitstreiter gleichzeitig hinzustoßen — ob diese wesentlich heldenhafter sind, nun, das dürft ihr selbst herausfinden.

Im zweiten Teil des Podcasts könnt ihr euch ein sehr informatives Entwickler-Interview anhören, das Benni mit dem deutschen Teil des Entwicklerteams, dem Programmierer Florian Fischer, geführt hat. Dabei geht es unter anderem um den Entwicklungsprozess, Designentscheidungen, aber auch die Frage, wie ein Release auf Steam überhaupt abläuft.

Zur Abrundung könnt ihr noch einen Blick auf die deutschsprachige Angetestet-Reihe zu Aeon of Sands von Alex werfen oder euch das englischsprachige Let's Play von Benni anschauen.