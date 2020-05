GG-Rückblick KW 20/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

F1 2020 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 20: Rückblick von Sonntag, 10. Mai, bis Samstag, 16. Mai 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Aus Krankheitsgründen musste zwar am Freitag der WoSchca entfallen, aber mit dem MoMoCa und weiteren redaktionellen Inhalten wurdet ihr gut versorgt. Unter anderem stellten wir euch Crusader Kings 3 und F1 2020 mittels Preview vor, hinzu kamen die Tests zu Kingdom under Fire - The Crusaders und Someday You'll Return. Falls ihr mit dem Anschauen nicht mehr hinterherkommt, verweisen wir wie gewohnt natürlich auch auf die neuen Folgen unserer beiden Let's Plays zu Total War - Warhammer 2 und Sekiro - Shadows Die Twice. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Immerhin drei von zehn der am häufgsten abgerufenen News thematisieren die neuen Fassungen zu Mafia (wobei der Fairness halber erwähnt werden muss, dass zwei der Meldungen aus mehreren Updates bestehen). Darüber hinaus interessierte euch, dass der Anstoss-Erfinder an einem neuen Managerspiel arbeitet, Gerüchte zu Diablo 2 Remaster existieren oder auch, dass sich die deutsche Übersetzung für Disco Elysium in der Entstehung befindet. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 17. Mai (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Die Galerie+ zu eurem ersten Computer- oder Videospiel traf auf großes Interesse, sodass eine weitere Ausgabe denkbar ist. Apropos Plus-Galerien: Im Forum wurden in den letzten Tagen mehrere Ideen für weitere Ausgaben vorgeschlagen. Während euch ein aktueller User-Artikel die (kommenden) Projekte eines polnischen Indie-Studio vorstellt, geben euch die Steam-Topseller und die Schnäppchen jeweils eine titelgebende Zusammenfassung:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Video: Startup stellt erste KI-erzeugte Stimmen mit „emotionaler Tiefe“ vor

Lässt uns das Startup Sonantic mit der Aufnahme synthetischer Stimmen, die erstmals echte Gefühle vermitteln sollen, den Blick in eine nicht allzu ferne Zukunft werfen? Eines dürfte klar sein: Die Entwicklung schreitet rasant voran und ist sowohl faszinierend als auch – je nach Anwendungszweck – zumindest heikel.

» Anstoss 3 macht wieder süchtig. «

— vgamer85 am 14. Mai 2020

❺ ⚊ KW 20/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Die KW 20/2015 war eine gute News-Woche, was durch viele verschiedene Themen deutlich wird. Zu der nachfolgenden Auswahl gehören Meldungen zu einem Castlevania-Nachfolger und Uwe Boll (Obacht: Cklickbait-Überschrift) oder auch Äußerungen zum RAM der aktuellen Konsolengeneration und dass die Zukunft in Mobile-Games liegt. Die News über die Löschung eines Spiels auf Steam erzeugte zudem über 400 Kommentare. Getestet haben wir seinerzeit The Witcher 3 (aktuell 670 Kommentare) und Convoy:

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

Zum Abschluss eines jeden Wochenrückblicks verweisen wir auf die beiden jeweils vorherigen Zusammenfassungen: