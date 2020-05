MoMoCa 11.5.20: Battle Royale gegen Pollen

Montagmorgen-Podcast #347

Teaser Dennis kämpft gegen die Pollen, hat sich aber dennoch nicht nehmen lassen, mit Hagen über Battle Royale zu sinnieren. Natürlich bleibt auch Zeit für die Wochenvorschau und eure Fragen.

Es montagt wieder und daher treffen sich Dennis von den heiligen Redaktionshallen aus und Hagen vom Homeoffice aus in Skype, um euch diesen MoMoCa zu kredenzen. Anlässlich Dennis' Letsplay von Sekiro - Shadows Die Twice, das auf euren Wunsch auf Japanisch gespielt wird, kratzen die beiden sämtliche Japanisch-Fetzen aus ihren Hirnwinkeln. Damit lässt sich aber kein kompletter Podcast bestreiten, also reden sie über ihre Wochenenderlebnisse (landen dabei aber wieder beim Thema Dark Souls und Soulslikes). Zudem gibt es eine Vorschau auf die Themen der Woche, einen Blick auf die Ergebnisse der Sonntagsfrage und Antworten auf die aktuellen User-Fragen – vielen Dank an alle fleißigen Fragensteller! Alle Themen im Überblick: