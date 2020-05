GG-Rückblick KW 18/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 18: Rückblick von Sonntag, 26. April, bis Samstag, 2. Mai 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Nach vielen, vielen Arbeitsstunden steht euch seit Sonntag die lang erwartete Doku zur Game Developer Conference zur Verfügung. Während unser Let's Play zu Total War - Warhammer 2 die 14. Folge erreicht hat, ist ein weiteres Crowdfunding gestartet. Dieses Mal zu Sekiro, das Dennis Hilla spielen wird. Welche Titel Jörg Langer für den „Lockdown“ empfiehlt, erfahrt ihr im entsprechenden Video, darüber hinaus haben wir Gears Tactics getestet und wie üblich zwei Podcasts veröffentlicht. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Mit großen Abstand führt die Ankündigung von Assassin's Creed Valhalla die nachfolgende Liste an, gefolgt von den Meldungen zum konkreten Veröffentlichungsdatum von The Last of Us - Part 2, einer Nachschau zum DCP 2020 oder auch der News zu der angeblichen Trilogie von Horizon - Zero Dawn. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 4. Mai (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Die Wochen und Monate fliegen nur so vorüber, und schon ist der Mai erreicht, was unter anderem eine neue Ausgabe der Games-Neuerscheinungen bedeutet. Außerdem könnt ihr euch abermals über aktuelle Schnäppchen informieren:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir – sofern es Material zur Auswahl gibt – zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

» Die GDC-Doku ist super! :D «

— Ganon am 4. Mai 2020

❺ ⚊ KW 18/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Das letzte Ziel der Weihnachtsaktion 2014 war, dass Jörg Langer abermals Alien - Isolation spielt – das Ergebnis könnt ihr euch im entsprechenden, über eine Stunde langen Video anschauen. In der News-Rubrik berichteten wir seinerzeit zum Beispiel über Warren Spector, den Namensstreit hinsichtlich „Oculus“ oder auch, dass der IDG-Verlag seine Entertainment-Sparte verkauft hat.

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

Zum Abschluss eines jeden Wochenrückblicks verweisen wir auf die beiden jeweils vorherigen Zusammenfassungen: